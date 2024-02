Sea of Thieves : le jeu de piraterie de Rare voguera lui aussi sur PS5, les développeurs prennent la parole

Au lieu de communiquer proprement le nom des quatre jeux Xbox devant sortir sur d'autres plateformes la semaine dernière lors de son podcast, la branche gaming de Microsoft a préféré effectuer toutes ses annonces... ce mercredi. C'est tout d'abord durant le Nintendo Direct: Partner Showcase que nous avons alors appris que Grounded et Pentiment sortiraient sur Switch, mais finalement pas uniquement. Ensuite, une fuite du trailer de Hi-Fi RUSH a finalement confirmé peu trop tôt les rumeurs, bien qu'il ne sorte que sur PS5. Un article sur Xbox Wire est venu mettre un peu d'ordre dans tout ce bazar et a également confirmé l'arrivée de Sea of Thieves sur la console de Sony.

Sea of Thieves sera donc le tout premier jeu de Rare à sortir sur une console PlayStation et il est attendu sur PS5 le 30 avril 2024 en même temps que le lancement de la Saison 12. De plus, le support du cross-play permettra de s'amuser peu importe la plateforme. En ce qui concerne les éditions et packs disponibles au lancement, ainsi que les activités disponibles, nous en saurons davantage dans les semaines à venir.

