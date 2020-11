Sea of Thieves : 2021 « sera certainement la plus grosse année » pour le jeu de Rare

Sea of Thieves est similaire à No Man's Sky dans le sens où, à son lancement, il n'avait pas grand-chose de séduisant, mais les développeurs ont su inverser la tendance en publiant de nombreuses mises à jour gratuites après la sortie du jeu sur PC et Xbox One. Désormais, Sea of Thieves est un jeu majeur de l'écosystème Microsoft, jouable depuis la semaine dernière sur Xbox Series X et S.

Rare a publié tout récemment une mise à jour mensuelle, qui, du propre aveu du studio, n'est pas très riche en contenu. Vous pouvez retrouver les nouveautés sur le site de Sea of Thieves, il s'agit surtout de corrections de bugs et d'améliorations mineures. Rare explique qu'il a dû s'adapter au développement en télétravail et il a décidé de réserver la fin de l'année 2020 pour se concentrer sur l'avenir à moyen et long terme. Le producteur exécutif Joe Neate déclare ainsi sur Twitter que 2021 « sera certainement la plus grosse année à ce jour » pour Sea of Thieves, de quoi intriguer les joueurs. Joe Neate s'amuse même en indiquant qu'il pourrait même rajouter le Shrouded Ghost au jeu, un Mégalodon blanc si rare que son existence n'est pas certaine malgré les quelques récits de pirates virtuels.

Sea of Thieves est pour rappel jouable sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S via le Xbox Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 12,99 € par mois et vous pouvez récupérer des éléments cosmétiques pour votre navire aux couleurs des nouvelles consoles de Microsoft.