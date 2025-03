Wildgate : un Sea of Thieves-like dans l'espace dévoilé par des anciens de Blizzard

Plusieurs grands noms de Blizzard Entertainment avaient quitté la firme pour fonder Dreamhaven, un éditeur et développeur qui avait ouvert dans la foulée deux studios, à savoir Secret Door (Sunderfolk) et Moonshot Games. C'était en 2020 et, après de longues années d'attente, voici enfin le premier projet du second studio : Wildgate.

Wildgate se présente comme un jeu de tir multijoueur en équipes PvP, qui nous emmènera dans l'espace. Les joueurs devront gérer leur vaisseau, trouver des ressources et se lancer dans des batailles pour mettre les mains sur l'Artefact. Pour remporter la partie, il faut s'échapper en premier avec « l'objet le plus précieux de tout l'univers », ou simplement être la dernière équipe en vie. Plusieurs vaisseaux seront disponibles, du gros et lent Bastion au petit et fragile Chasseur, la coopération entre les membres de l'équipage sera primordiale pour survivre, d'autant que l'univers regorgera de dangers, tout cela n'est pas sans rappeler Sea of Thieves de Rare.

Participez à des combats de vaisseaux palpitants et à des affrontements à la première personne intenses. Chaque combat est unique. Pour obtenir la récompense ultime, le mystérieux artefact, vous devrez vous adapter : poursuivez les équipages adverses pour voler leur équipement, réparez votre vaisseau endommagé, ou cherchez des ressources précieuses. Pour votre équipage de prospecteurs et vous, votre vaisseau est à la fois un foyer et une bouée de sauvetage. Faites vos réserves de glace, de carburant et de munitions pour être parés à tout ce que l'Abysse peut vous réserver. Utilisez des canons et des gadgets dernier cri pour éliminer vos ennemis, appâtez-les dans des pièges mortels ou sabotez leur vaisseau... avant qu'ils ne sabotent le vôtre. Quand votre plan tombe à l'eau, une seule solution... improviser ! Préparez bien votre exploration de l'Abysse, une gigantesque carte à génération procédurale, qui change d'une partie à l'autre. Choisissez parmi plusieurs prospecteurs audacieux, dotés de leurs propres capacités et outils. Pilote héroïque ou plein de malice ? Tout le monde peut commettre des crimes dans l'espace ! L'Abysse est un endroit redoutable et imprévisible, qui regorge de dangers et de trésors dépassant l'entendement. Traversez des tempêtes cosmiques, affrontez des vermines qui rôdent dans l'espace et pillez des ruines extraterrestres pour trouver du butin. Veillez à surpasser les autres prospecteurs, ou vous repartirez les mains vides ! L'artefact est l'objet le plus précieux de la galaxie. Soyez les premiers à le trouver, à le récupérer et à traverser le portail ; ou détruisez les vaisseaux de vos ennemis jusqu'au dernier pour dégager la voie.

Wildgate est déjà attendu dans le courant de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Moonshot Games invite les joueurs à s'inscrire sur le site officiel du jeu afin de participer à une phase de test, qui aura lieu à une date encore inconnue.