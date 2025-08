Xbox Game Pass : les premiers ajouts d'août 2025 dévoilés avec un Mirage dans un désert de nouveautés

Après quelques belles sorties en day one en juillet, dont Wheel World, les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont pouvoir se reposer, surtout ceux disposant de la formule Ultimate. Les ajouts réellement inédits au catalogue sont en effet peu nombreux, avec comme tête d'affiche Assassin's Creed Mirage.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié d'août. Notez qu'il y aura pour ne pas changer une poignée de départs le 15 du mois.

Disponible aujourd'hui

Rain World (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Incarnez un slugcat nomade, à la fois prédateur et proie dans un écosystème en ruine. Armez-vous de votre lance et aventurez-vous dans les terres désolées industrielles pour chasser de quoi survivre... mais restez sur vos gardes : d'autres créatures, plus grandes, ont exactement le même objectif.

Bientôt disponibles

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) - 6 août - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Citizen Sleeper 2: Starward Vector est un RPG narratif porté par un système de dés, dans un univers de science-fiction profondément humain et émouvant. Vous incarnez un androïde en fuite, dont le corps est défaillant, la tête mise à prix et la mémoire effacée. Procurez-vous un vaisseau, recrutez un équipage et acceptez des contrats tout en explorant la Ceinture de Starward.

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) - 6 août - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Chute après chute, domptez la montagne dans cette suite enneigée de Lonely Mountains: Downhill. Désormais jouable jusqu'à 8 en multijoueur multiplateforme : descendez les pistes en groupe avec un nombre limité de points de passage partagés, ou tentez le tout pour le tout dans une descente effrénée jusqu'à la base !

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) - 6 août - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Dans MechWarrior 5: Clans, incarnez de jeunes pilotes du clan Smoke Jaguar pendant l'invasion des Clans dans l'Inner Sphere. Prenez la tête d'une escouade de cinq BattleMechs dans une campagne riche, au gameplay immersif et aux combats tactiques exigeants. Grâce à des BattleMechs entièrement personnalisables équipés de technologies avancées, explorez une multitude d'options stratégiques.

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) - 6 août - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Orcs Must Die! Deathtrap est un jeu explosif mêlant tir à la troisième personne et pièges défensifs. Faites évoluer votre War Mage tueur d'orcs à travers des choix rogue-lite, et anéantissez, découpez, et carbonisez des hordes d'ennemis — jusqu'à quatre joueurs en coopération.

Assassin's Creed Mirage (Cloud, Console et PC) - 7 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Découvrez l'histoire de Basim, un voleur de rue rusé en quête de vérité et de justice dans les rues animées du Bagdad du IXe siècle. À travers une organisation ancienne et mystérieuse, connue sous le nom de Ceux-qu'on-ne-voit-pas, il deviendra un Maître Assassin redoutable et changera son destin de façon inimaginable.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC) - 12 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le catalogue Game Pass, Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne, situé dans l'univers emblématique d'Alien. Formez une escouade de marines aguerris pour affronter une menace Xénomorphe en constante évolution. Et n'oubliez pas, Alien: Earth sera diffusé à partir du 13 août sur Disney+.

9 Kings (Game Preview) (PC) - 14 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Un roguelike de stratégie effréné dans lequel vous bâtissez un royaume et menez des batailles titanesques contre de puissants rois rivaux. Créez des combinaisons délirantes parmi des milliers de possibilités pour devenir le Roi des Rois.

Au cas où vous l'auriez manqué

Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès maintenant dans le Game Pass : Il est temps de dominer le monde des sports extrêmes ! Enfilez votre snowboard pour affronter des pentes enneigées vertigineuses, ou dévalez un terrain rude et luxuriant sur votre mountainboard. Envie de relever le défi en équipe ? Affrontez des joueurs de Descenders du monde entier et devenez maître de la montagne !

He Is Coming (Game Preview) (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès maintenant dans le Game Pass : Dans les recoins oubliés du monde, une force sombre s'éveille : le Roi Démon se lève à nouveau. Affûtez votre esprit, partez à la recherche d'artefacts puissants, et tenez bon face à l'apocalypse dans ce RPG roguelite en auto-battler.

Mises à jour et contenus additionnels

Senua's Saga: Hellblade II - Enhanced - 12 août

Découvrez de nouvelles façons de vivre le périple brutal de Senua grâce au mode performance sur Xbox Series X, au préréglage graphique Très élevé sur PC, au mode défi de combat autour de la Corruption, à un mode Photo amélioré, et aux commentaires des développeurs ajoutés.

Sea of Thieves : Saison 17 - 14 août

La Ligue des contrebandiers est arrivée, avec les Courses de contrebande : des missions à haut risque où les équipages transportent des cargaisons précieuses... et dangereuses.

Un casse audacieux se prépare, et les pirates auront un rôle clé à jouer. Avec des Forts squelettes renforcés, l'aventure et les affrontements vous attendent à chaque tournant !

Avantages en jeu

Les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass peuvent profiter de ces contenus exclusifs en jeu. Les Avantages peuvent varier selon le jeu, la région et la période.

Smite 2 : Pack Poséidon des Mers fantômes (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 6 août

Régnez sur les profondeurs avec une puissance spectrale. Récupérez ce pack pour débloquer Poséidon, dieu grec des océans, ainsi que son skin Mers fantômes !

Naraka: Bladepoint – Pack Princesse Phénix (Cloud, Console et PC) - 7 août

Nouveau héros : Inor Wan, disponible dès maintenant ! Débloquez une coiffe exclusive Xbox, le pack Princesse Phénix (Justina Gu), un essai gratuit pour tous les héros, y compris le nouveau et bien plus encore dans Naraka: Bladepoint.

War Thunder : Bonus Game Pass (Cloud, Console et PC) - 12 août

Obtenez un autocollant unique Snail, un bonus de +75 % de RP pour 10 batailles, +75 % de SL pour 10 batailles, 150 000 Lions d'argent, 2 jours de compte premium et le pack de démarrage des États-Unis !

Enlisted : Bonus Game Pass (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 12 août

Recevez 5 ordres d'apparence et d'indicatif pour soldats, 2 ordres de modification pour améliorer vos escouades, 2 100 unités d'argent, 7 jours de compte premium, et lancez votre armée avec le pack de démarrage USA.

Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 3 (Cloud, Console et PC) - 14 août

Récupérez un pack en jeu gratuit pour Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Contenu : 2 apparences d'opérateur, 3 plans d'arme, 1 porte-bonheur, 1 élimination finale, 2 écrans de chargement, 1 tag, 1 autocollant grand format, 1 jeton 2XP (1h) et 1 jeton 2WXP (1h).

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Encore plus d'avantages avec le Game Pass Ultimate ! Retrouvez vos bonus exclusifs dans la section Game Pass de votre console, de l'application PC Xbox ou de l'appli mobile. De nouveaux avantages sont ajoutés régulièrement !

Sea of Thieves : Emote Rubis Rare - 5 août

Pour une durée limitée, célébrez les 40 ans de Rare avec cette emote exclusive, mettant en valeur un rubis enchâssant un symbole intemporel.

Ils nous quittent le 15 août

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.