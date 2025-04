Xbox Game Pass : les autres ajouts d'avril 2025 et premiers jeux de mai dévoilés, CoD et GTA sont de la partie !

Il n'y a pas à dire, après un début d'année un peu mollasson, les ajouts au PC/Xbox Game Pass ont repris du poil de la bête en avril avec notamment South of Midnight la semaine dernière. Nous savions déjà que Grand Theft Auto V ferait son retour ce mardi et il va être suivi par d'autres productions valant le coup d'œil, à commencer par une grosse nouveauté en day one sortie tout droit du studio montpelliérain Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33. Les amateurs de FPS n'y ayant pas encore touché pourront eux s'amuser avec le Call of Duty: Modern Warfare II de 2022, à ne pas confondre avec l'épisode de 2009...

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin avril et début mai. Notez qu'il y aura cette fois 6 départs pour terminer le mois.

Disponible aujourd'hui

Grand Theft Auto V (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Grand Theft Auto V fait son grand retour dans le Game Pass dès aujourd'hui. Plongez dans les blockbusters que sont Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online, disponibles dans le Xbox Game Pass sur console, via Xbox Cloud Gaming (bêta) ou dans sa version optimisée sur PC avec le Game Pass Ultimate ou le PC Game Pass.

Bientôt disponibles

Neon White (Console) - 16 avril - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Un jeu d'action en vue subjective ultra-rapide où vous devez exterminer des démons au paradis. Vous incarnez White, un assassin choisi tout droit des enfers pour affronter d'autres tueurs de démons, dans l'espoir d'obtenir une seconde chance : vivre au paradis pour toujours. Mais ces autres assassins vous semblent étrangement familiers... les auriez-vous connus dans une autre vie ?

Bob l'éponge : Patrick l'Étoile de Mer – Le Jeu (Cloud, Console et PC) - 16 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Avis aux fans de Patrick : votre heure de gloire est arrivée et Bikini Bottom devient votre terrain de jeu en monde ouvert ! Prenez le rôle principal, donnez vie à vos idées les plus farfelues et savourez le chaos basé sur la physique qui vous entoure à chaque instant.

Crime Scene Cleaner (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Une fois impliqué avec la mafia, il n'y a plus de retour en arrière. Heureusement, le salaire est bon et il vous suffit de nettoyer après leurs sales affaires. Nettoyez les scènes de crime, amassez un maximum d'argent et souvenez-vous que le destin de votre fille est entre vos mains.

Tempopo (Cloud, Console et PC) - 17 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès le jour de sa sortie ! Quand le Jardin Musical de Hana est dispersé dans le ciel, elle fait appel aux Tempopo pour l'aider à rassembler ses fleurs. Naturellement désordonnés et imprévisibles, les Tempopo ont besoin des talents de chef d'orchestre de Hana pour suivre le rythme et résoudre les énigmes de chaque île. Faites pousser votre jardin mélodique avec les fleurs récupérées et savourez des performances musicales uniques !

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 24 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Clair Obscur: Expedition 33 est un RPG au tour par tour novateur, intégrant des mécaniques en temps réel pour rendre les combats plus immersifs et captivants que jamais. Explorez un monde de fantasy inspiré de La France de la « Belle Époque » et affrontez des ennemis redoutables.

Towerborne (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 29 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le Beffroi se dresse comme un symbole d'espoir et de sécurité dans les ruines de l'humanité et la mystérieuse Cité des Nombres, entourée de monstres rôdant aux portes de ses murs. Vous êtes un Ace, revenu à la vie depuis le monde des esprits, doté des compétences, du courage et de la volonté de défendre les habitants du Beffroi. Accompagné de vos esprits combattants, le combat est votre destinée.

Far Cry 4 (Cloud, Console et PC) - 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dans la peau d'Ajay Ghale, vous partez au Kyrat pour tenir une promesse et vous retrouvez plongé en pleine guerre civile pour renverser le régime oppressif du dictateur Pagan Min. Explorez ce monde ouvert immense, où le danger et l'imprévu se cachent à chaque recoin.

Anno 1800 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 1er mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Bienvenue au début de l'ère industrielle dans ce jeu de stratégie en temps réel mêlant construction de villes et gestion. Découvrez une époque fascinante et en pleine mutation, explorez de nouvelles technologies, régions et sociétés, élaborez votre propre stratégie et façonnez un nouveau monde selon votre vision.

Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Console et PC) - 1er mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare II vous plonge dans un conflit mondial sans précédent, aux côtés des opérateurs emblématiques de la Task Force 141. Vivez une campagne solo haletante à travers le globe, des affrontements multijoueurs immersifs et un mode Opérations spéciales repensé avec de la coopération tactique.

Dredge (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 6 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dredge est un jeu d'aventure solo centré sur la pêche… mais avec une touche inquiétante. Vendez vos prises, améliorez votre bateau et draguez les profondeurs à la recherche de secrets enfouis depuis longtemps. Explorez un archipel mystérieux... et découvrez pourquoi certaines choses auraient mieux fait de rester oubliées.

Au cas où vous l'auriez manqué

EA Sports NHL 25 (Cloud et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate

Prenez le contrôle total de la glace dans EA Sports NHL 25, désormais disponible dans The Play List. Les membres Game Pass Ultimate peuvent marquer des buts décisifs grâce à un accès illimité via EA Play ou Xbox Cloud Gaming (bêta) sur l'application Xbox pour PC Windows.

Et ce n'est pas tout : profitez du Pack Supercharge, disponible pour une durée limitée jusqu'au 9 mai.

Mises à jour et contenus additionnels

Forza Horizon 5 : Horizon Realms - 25 avril

Le tout nouveau « Stadium Track » fait ses débuts dans Horizon Realms, accompagné d'une sélection de 11 anciens environnements du mode Monde Évolutif. Explorez-les en solo ou entre amis, que ce soit en mode Libre ou en mode Compétence, pour remporter de nouvelles Distinctions, Succès, Badges et débloquer quatre nouvelles voitures exclusives.

Avantages

Jeux Free to Play

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent profiter d'Avantages supplémentaires dans une sélection de jeux free-to-play. Obtenez des bonus en jeu comme des objets cosmétiques, des personnages, de la monnaie virtuelle, et bien plus encore, grâce aux contenus saisonniers offerts régulièrement.

Call of Duty: Warzone - Pack Game Pass 1 - Disponible dès maintenant

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent récupérer gratuitement un pack en jeu pour Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Ce pack comprend : 2 skins d'opérateur, 3 plans d'arme, 2 emotes, 2 autocollants, un porte-bonheur d'arme, un réticule, un emblème, un arrière-plan, un jeton de double XP d'une heure et un jeton de double XP d'arme d'une heure.

Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Naraka: Bladepoint - Pack Ignis - Disponible dès maintenant

Récupérez un casque exclusif Xbox, des trésors de la nouvelle saison, un pack d'essai de skin légendaire et bien plus encore dans ce nouveau pack d'Avantages.

Stumble Guys - Pack Inside Out - Disponible dès maintenant

Débloquez le Stumbler légendaire Inside Out, l'emote Fools Guy, 250 gemmes et 50 jetons Stumble dès maintenant !

Ils nous quittent le 30 avril

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.