PREVIEW – Chronos: The New Dawn : entre brume, fusion et folie, nous y avons survécu manette en main

Nous avons joué à Chronos: The New Dawn, la prochaine production de Bloober Team, et ce que nous avons découvert dépasse largement le cadre du simple survival-horror. Entre ambiance suffocante, mécanique temporelle inventive et horreur psychologique subtile, ce jeu prévu pour l’automne 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S nous a profondément marqués. Voici notre ressenti après plusieurs heures manette en main.

Dès les premières secondes, l’atmosphère de Chronos s’est agrippée à nous, refusant de nous lâcher. La Pologne des années 1980, défigurée par un cataclysme insondable nommé "le Changement", n’est pas un simple décor : c’est une entité, un personnage à part entière. Les rues de Cracovie, autrefois vivantes, sont aujourd’hui des ossuaires de béton et d’acier, chaque bâtiment éventré racontant une histoire de destruction brutale. Le silence y est épais, menaçant. La direction artistique est glaçante. Les tons froids – gris industriels, bleus acier, verts ternes – accentuent le désespoir. Le brouillard, omniprésent, n’est pas un simple effet : il vit, il respire, il oppresse. Chaque pas dans cette brume devient une épreuve sensorielle, chaque détour une prise de risque. L’immersion sonore est au diapason. Les craquements de sol, les gémissements lointains, les bruits métalliques étouffés composent une symphonie de l’angoisse. La bande-son synth-wave des années 80/90, discrète mais obsédante, ne se contente pas d’habiller : elle agit comme une pulsation cardiaque, un rappel constant que tout peut basculer.

Dans Chronos, nous incarnons une "voyageuse" au service du Collectif, une organisation opérant à travers des lignes temporelles instables. Notre mission : extraire des individus clés du passé, morts lors du Changement, dans l’espoir de réécrire le présent. Une tâche titanesque, écrasante, dont les conséquences dépassent la simple réussite de l’objectif. Chaque "extraction d’essence" laisse une trace. Au fil du jeu, la protagoniste subit des hallucinations, des distorsions visuelles, des murmures persistants. Le jeu ne vous crie pas que vous perdez pied – il vous le fait ressentir. Ces manifestations psychiques sont autant de signes de l’usure mentale liée aux voyages temporels. Comme souvent chez Bloober Team, la frontière entre perception et réalité se trouble, et c’est là que réside la vraie horreur : dans l’érosion de soi.

Chronos: The New Dawn revendique son appartenance au survival-horror "à l’ancienne". La lenteur de progression est assumée comme dans Dead Space en son temps. La tension se construit dans l’économie : munitions rares, soins limités, gestion d’inventaire cruciale. Chaque balle tirée est une décision ; chaque soin consommé, un pari. Les énigmes ne sont jamais gratuites. Il faut observer, croiser les indices, comprendre la logique des lieux – parfois même jouer avec le temps pour ouvrir un passage ou activer un mécanisme oublié. Les safe rooms deviennent alors des refuges vitaux, où nous pouvons respirer, gèrer, choisir : quel équipement améliorer ? Quel noyau investir ? Faut-il renforcer la défense ou privilégier la puissance de feu ? Rien n’est anodin.

LA mécanique qui a redéfini notre rapport au combat dans Chronos s'appelle "Unmerge". Ici, tuer un ennemi ne suffit pas. Les orphelins, créatures mutantes, laissent derrière eux des corps que d’autres peuvent absorber pour devenir plus puissants. Ces fusions donnent naissance à des ennemis plus agressifs, plus résistants, plus imprévisibles. Pour contrer cela, il faut brûler les corps avec des bonbonnes incendiaires ou utiliser une arme spécifique : la torchère. Mais les ressources sont limitées. Alors, à chaque combat, une question : brûler maintenant, ou risquer une mutation plus tard ? C’est une tension constante, une pression post-affrontement qui prolonge le stress bien après le dernier coup porté.



Les combats sont marquants non par leur fréquence, mais par leur intensité à l'opposé de l'exploration plutôt tranquille. Le jeu est volontairement difficile. Chaque rencontre est brutale, chaque erreur se paie. Le système de dégâts localisés encourage à viser les membres, à désarmer ou ralentir les ennemis plutôt que les affronter frontalement ou les tuer directement. Votre arsenal s’enrichit avec le temps, et les options de personnalisation (via annexes et noyaux) permettent d’ajuster votre approche : précision chirurgicale, bourrinage contrôlé, jeu défensif… mais dans tous les cas, le combat reste risqué. Il faut anticiper, gérer et survivre.

Votre arme principale n’est pas qu’un outil létal : elle intègre un module temporel capable d’interagir avec des anomalies. Vous pourrez reconstruire des éléments du décor, restaurer des ponts écroulés, ou modifier l’état d’un lieu pour progresser. Ce système ouvre la voie à des puzzles temporels passionnants, où l’environnement n’est plus statique mais malléable. Là encore, Bloober Team mise sur la subtilité. Il ne s’agit pas de "voyager dans le temps" au sens spectaculaire du terme, mais plutôt de remodeler l’espace à travers ses strates temporelles. Un mur condamné peut être traversable dans le passé ; une porte verrouillée peut être forcée si elle n’a pas encore été détruite. Le level design devient dynamique, évolutif, au service de la narration.

Nos premières impressions : Vivement ! Avec Chronos: The New Dawn, Bloober Team signe un jeu qui ne cherche pas la peur facile. Il construit une horreur lente, rampante, persistante, faite d’ombres, de regrets et de temps déchiré. L’expérience est dure, exigeante, mais maîtrisée. Le titre parvient à mêler mécaniques classiques et innovations, et offre une profondeur psychologique rare pour le genre.

Nous sommes sortis de cette session de jeu épuisés mais captivés, avec cette sensation rare d’avoir vu un jeu d’horreur qui comprend ce qu’est la peur : pas un sursaut, mais un lent effondrement de nos certitudes. L’automne 2025 semble bien loin, tant l’attente risque d’être longue pour revivre cette odyssée.

Chronos: The New Dawn est attendu pour l’automne 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. A noter, le jeu n'est pas prévu en VR mais comme il tourne sous Unreal Engine 5, il pourra être joué avec un casque grâce à l'utilitaire non-officiel UEVR (et un gros PC).





Mise à jour du 30 juillet : retrouvez notre interview de la Bloober Team ici