Razer dévoile les BlackShark V3, ses nouveaux casques « taillés pour les pros »

Razer continue d'étoffer son catalogue de produits pour gamers et lance aujourd'hui la gamme BlackShark V3, de nouveaux casques sans fil « taillés pour les pros ». Le constructeur promet ainsi « des performances maximales pendant ses parties compétitives », avec des modèles optimisés pour PC, PlayStation et Xbox.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les casques sans fil BlackShark V3 :

Conçus pour une précision chirurgicale





Présenté en 2012, le BlackShark s'est rapidement forgé une réputation auprès des joueurs compétitifs pour sa fiabilité et sa robustesse, au point de voir sa version V2 Pro devenir le casque n°1 sur ProSettings en juillet 2025. Le nouveau BlackShark V3 Pro s'inscrit dans la droite lignée de cet héritage, en intégrant des fonctionnalités nouvelle génération taillées pour les joueurs de haut niveau.

La technologie Razer HyperSpeed Wireless de 2e génération pour une faible latence : le BlackShark V3 Pro est le tout premier casque à intégrer la 2e génération de la technologie HyperSpeed Wireless de Razer, qui offre un son sans délai grâce à une faible latence de 10 ms. Une réduction de 33 % par rapport aux 15 ms observées sur les solutions concurrentes : le BlackShark V3 Pro est un allié de choix dans les parties compétitives, où chaque milliseconde compte.

Testé par des pros, approuvé par les joueurs





Conçu en étroite collaboration avec des légendes de l'esport telles que Nikola « NiKo » Kovač, icône de Counter-Strike et nouveau membre de la Team Razer, ou Shotzzy, joueur pro de Call of Duty chez OpTic, le BlackShark V3 Pro a été méticuleusement peaufiné pour répondre aux exigences de la compétition.

« Le son joue un rôle capital dans la façon dont je prends mes décisions en jeu, » précise NiKo. « Avec le BlackShark V3 Pro, il est devenu plus facile de percevoir les détails audio les plus subtils comme les rechargements, les bruits de pas ou les changements de position. Des éléments qui avaient tendance à passer inaperçus auparavant. J'ai eu la chance de tester les premiers prototypes et de partager mes retours avec les équipes Razer pour peaufiner le casque afin de le rendre parfaitement adapté à la compétition sur CS2. C'est très clairement une évolution qui permettra de rester concentré et confiant dans le feu de l'action. »

« La clarté audio et la qualité du micro sont d'un niveau supérieur. C'est tout ce dont j'ai besoin pour rester concentré et partager mes stratégies avec le reste de l'équipe, » ajoute Shotzzy. « Je l'ai utilisé pendant des tournois ou encore des sessions de scrims, et la restitution sonore est vraiment remarquable. J'ai aussi partagé mes retours d'expérience tout au long des phases de test et il est évident que ce casque a été pensé pour la compétition. »

À l'aise sur toutes les plateformes





Chaque modèle de la gamme BlackShark V3 Pro est conçu pour offrir une expérience sonore optimale, adaptée à sa plateforme respective :

PC : THX Spatial Audio pour un son surround en 7.1.4 qui garantit une meilleure spatialisation du son et une précision accrue.

: THX Spatial Audio pour un son surround en 7.1.4 qui garantit une meilleure spatialisation du son et une précision accrue. PlayStation : compatible avec la technologie Tempest 3D Audio pour des ambiances sonores spécifiques à la console.

: compatible avec la technologie Tempest 3D Audio pour des ambiances sonores spécifiques à la console. Xbox : prise en charge de Windows Sonic pour un son positionnel adapté aux environnements Xbox.

Le casque propose quatre modes de connexion pour une plus grande polyvalence : sans fil en 2,4 GHz et Bluetooth ou en filaire via les ports 3,5 mm et USB de type A. Grâce à la prise en charge simultanée de la technologie HyperSpeed Wireless en 2,4 GHz et du Bluetooth, il permet une double connectivité idéale pour rester en jeu tout en gérant ses appels ou le chat vocal.

Le casque intègre 12 profils d'égaliseur préconfigurés pour les principaux FPS, ainsi que 9 profils personnalisables directement sauvegardés dans la mémoire embarquée pour une expérience plug-and-play.

Continuer de forger l'héritage du BlackShark





En parallèle du fleuron de la gamme, le BlackShark V3 Pro, Razer présente deux autres modèles supplémentaires afin de répondre aux différents besoins des joueurs :

Le Razer BlackShark V3 : ce casque est doté des haut-parleurs TriForce Titanium 50 mm de 2e génération, d'un micro HyperClear Superwide Band et de la technologie THX Spatial Audio. Il propose jusqu'à neuf profils d'égaliseur dans sa mémoire embarquée. Disponible pour PC, PlayStation et Xbox, il bénéficie également d'une connexion audio simultanée de l'HyperSpeed Wireless et du Bluetooth et peut se connecter en USB.

: ce casque est doté des haut-parleurs TriForce Titanium 50 mm de 2e génération, d'un micro HyperClear Superwide Band et de la technologie THX Spatial Audio. Il propose jusqu'à neuf profils d'égaliseur dans sa mémoire embarquée. Disponible pour PC, PlayStation et Xbox, il bénéficie également d'une connexion audio simultanée de l'HyperSpeed Wireless et du Bluetooth et peut se connecter en USB. Le Razer BlackShark V3 X HyperSpeed : ce modèle sans fil, plus accessible, est équipé de la 2e génération de haut-parleurs TriForce 50 mm pour un son surround en 7.1 et d'un micro cardioïde HyperClear. Disponible pour PC, PlayStation et Xbox, il offre plusieurs modes de connexion, tels que la technologie HyperSpeed Wireless, le Bluetooth ou l'USB.

Avec le lancement de la gamme BlackShark V3, Razer continue de faire évoluer ses technologies dédiées à l'audio pour répondre aux attentes croissantes des joueurs compétitifs sur PC, PlayStation et Xbox. Razer s'engage à poursuivre ses collaborations, avec des joueurs de premier plan comme avec la communauté, pour façonner l'avenir de l'audio dans l'industrie du gaming. L'objectif de la marque est clair : veiller à ce que chaque son, chaque échange et chaque moment de jeu soient retransmis avec clarté, précision et émotion.