Razer dévoile ses nouveaux casques sans fil Barracuda

Razer vient de présenter cette semaine trois nouveaux casques pour joueurs, de la famille Barracuda. Les gamers connaissaient déjà le Barracuda X, il a droit à une version améliorée et il est accompagné des Barracuda et Barracuda Pro, ce dernier étant doté des technologies SmartSwitch Dual Wireless et ANC.

La technologie hybride d'annulation active du bruit (ANC) permet pour rappel de réduire les bruits entourant l'utilisateur pour rester concentré ou profiter au mieux de la musique, tandis que le Razer SmartSwitch Dual Wireless est là pour se connecter à deux appareils en même temps et basculer de l'un à l'autre facilement, idéal pour les joueurs qui veulent alterner entre le PC et le mobile sans avoir à débrancher ou reconnecter le casque. Par ailleurs, les trois casques disposent des technologies Bluetooth 5.2 et du Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz). Voici un tableau comparatif des trois modèles :

Barracuda X Barracuda Barracuda Pro Le casque ultra léger pour les jeux multiplateformes. Amélioré avec des micros antibruit intégrés pour une plus grande mobilité. La meilleure version de sa catégorie équipée de haut-parleurs THX AAA™, ANC hybride et en bio-cellulose. - - ANC hybride - - THX AAA Razer SmartSwitch Dual Wireless

3,5 mm analogique Razer SmartSwitch Dual Wireless

3,5 mm analogique Razer SmartSwitch Dual Wireless Microphone cardioïde HyperClear amovible Microphones antibruit intégrés à formation de faisceaux Microphones antibruit intégrés à formation de faisceaux Haut-parleurs de 40 mm Razer TriForce Haut-parleurs en titane de 50 mm Razer TriForce Haut-parleur en bio-cellulose de 50 mm Razer TriForce 7.1. Surround Sound THX Spatial Audio THX Spatial Audio Application Razer Audio Application Razer Audio Application Razer Audio Durée de vie de la batterie de 50 heures Durée de vie de la batterie de 40 heures Durée de vie de la batterie de 40 heures

Chris Mitchell, responsable de la division PC Gaming chez Razer, rajoute :

Le Barracuda Pro est le casque hybride qui fait tout. Qu’il s’agisse de votre installation de jeu principale à la maison ou de vos listes de lecture musicales préférées en déplacement, le Barracuda Pro combine la commodité sans tracas d’un casque de lifestyle avec les fonctions de jeu de haute performance que vous attendez d’un casque de jeu Razer. Cela crée une expérience sans compromis, présentée dans un design élégant et haut de gamme.

Vous pouvez déjà retrouver ces nouveaux casques sur la boutique de Razer. Comptez 119,99 € pour le Barracuda X, 189,99 € pour le Barracuda et 289,99 € pour le Barracuda Pro.