Razer décline ses casques sans fil Kaira et Kaira Pro pour PS5

L'année dernière, Razer dévoilait ses casques sans fil Kaira et Kaira Pro, aux couleurs des Xbox de Microsoft. Depuis, le constructeur a lancé le Kaira X, mais il est de retour cette semaine avec ses anciens modèles, cette fois officiellement compatibles avec la PlayStation 5 de Sony. Le vert laisse donc place au bleu :

Le constructeur met d'abord en avant le modèle Pro, le plus poussé technologiquement avec son système de retour haptique pour une immersion totale grâce à HyperSense. Il est équipé de haut-parleurs TriForce Titanium de 50 mm, d'un microphone supercardioïde HyperClear détachable, mais aussi d'un second micro intégré pour une utilisation avec les mobiles. Pensé pour le PC, le Kaira Pro est en effet aussi compatible PC et appareils dotés de ports USB-C (ou USB-A classique, un adaptateur étant inclus). Bien évidemment, la technologie de rétroéclairage Chroma RGB est au rendez-vous et Razer précise que vous pouvez passer d'une connexion Bluetooth à 2,4 GHz avec SmartSwitch. Concernant le Kaira classique, il est évidemment moins fourni en technologies, les haut-parleurs et le microphone amovible sont les mêmes, le SmartSwitch est présent, mais il faut se passer du second micro et de HyperSense.

Au passage, Razer décline également ses Quick Charging Stands pour les manettes DualSense de la PS5. Ces stations de recharge permettent pour rappel de remplir la batterie en posant la manette dessus et sont désormais disponibles en blanc, noir et rouge comme les DualSense.

Comptez 59,99 € pour un Quick Charging Stand, 109,99 € pour le Kaira classique et 219,99 € pour le Kaira Pro, sur la boutique de Razer. Ce dernier ne sera lancé qu'en décembre prochain, mais les précommandes ouvriront le 30 novembre.