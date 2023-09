TEST Final Fantasy VII: Ever Crisis, gacha de la honte ou véritable RPG mobile ?

Cloud est de retour !





Alors que les regards sont rivés vers Final Fantasy VII: Rebirth, Square Enix avait une curiosité à nous proposer avant cela : Final Fantasy VII: Ever Crisis, censé regrouper toutes les histoires de la saga Final Fantasy VII dans un même jeu mobile. Si vous n'avez pas encore pris le temps d'essayer et de comprendre le titre, rassurez-vous, nous avons pu tester le contenu disponible au lancement dans le free-to-play.

Ni le charme de l'original de 1997, ni la beauté et la richesse de la version de 2020.

Gratuit avec des achats intégrés pour accélérer sa progression, et entièrement en anglais à cette heure, Final Fantasy VII: Ever Crisis s'articule d'abord autour de 3 scénarios. Il permet de retrouver l'histoire de Final Fantasy VII Remake dans les grandes lignes, avec des raccourcis et des ellipses qui ne permettent ni de retrouver le charme de l'original de 1997, ni la beauté et la richesse de la version de 2020. Nous ne pouvons que vous conseiller de tester l'une ou l'autre de ces anciennes moutures si vous désirez apprécier l'univers sous son meilleur jour, mais si vous voulez en découvrir une version express, simplifiée et gratuite, c'est un bon moyen de le faire.

Il permet aussi pour l'instant de découvrir le début de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, un simple acte de présence pour le moment, mais qui sera espérons-le développé dans les futures mises à jour avec la suite du récit. Nous avons enfin un scénario original appelé The First Soldier (sans lien direct avec le Battle Royale éponyme), mettant en scène les soldats égarés lors d'un crash Glenn, Matt et Lucia : il manque de rythme et s'avère peu intéressant, si ce n'est lors de sa conclusion qui promet des choses intéressantes autour de la jeunesse Sephiroth par les futures updates. Et si nous avons en plus droit au contenu de Rebirth ou à des scénarios tirés de Advent Children, Last Order, Before Crisis ou Dirge of Cerberus, nous n'allons pas cracher dessus.

Bien que la profondeur du scénario et de l'univers ne soit pas là, artistiquement, il y a tout de même de l'idée. En plus des quelques cinématiques originales ou repris des jeux les plus récents, nous avons droit à un mélange de combats à l'esthétique aussi réaliste que Final Fantasy VII Remake et Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, et de séquences de narration et d'exploration en vue isométrique avec des personnages chibi, rappelant Final Fantasy III ou IV sur DS. Un mix de mignon et d'impactant, qui rend hommage aux différentes époques de la saga. Les plus belles musiques sont toujours de la partie, accompagnées par de nouveaux thèmes passe-partout efficaces, ce qui encourage fortement à mettre ses écouteurs lors des passages narratifs, même s'ils ne sont pas doublés.

Pour le gameplay en lui-même, basé sur des affrontements en temps réel et des compétences à lancer via une jauge qui se remplit toute seule, nous avons deux approches : une classique, tactique et où nous contrôlons les coups du personnage principal de notre choix, l'autre avec des combats automatiques, qui ne demande que de déclencher les attaques spéciales au bon moment. Des touches permettent en effet à tout moment d'accélérer l'action sur le champ de bataille, ou de la passer en mode automatique ou semi-automatique.

Alors, bien ou bof ?





Nous avons vécu toute notre expérience de jeu dans la deuxième configuration, avec l'impression de jouer à un idle RPG entrecoupé de saynètes. Sans regret : la répétitivité des combats nous aurait certainement lassés si nous avions du être derrière notre écran et paré à appuyer sur les touches à chaque instant. La tactique est cependant totalement absente dans ce cadre, alors qu'il est possible de choisir en un clic le meilleur équipement pour notre mission, et que les compétences et sorts les plus efficaces sur le moment sont lancés automatiquement de manière très cohérente. La progression se fait ainsi très facilement, en prenant tout de même le temps d'aller régulièrement farmer des ressources pour améliorer les statistiques de nos personnages, nos armes, nos Matérias et même nos invocations.



Même s'il se montre parfois aussi abêtissant qu'un clicker, retrouver le côté addictif d'un idle RPG avec le décorum de Final Fantasy VII suffit à donner envie d'y revenir.

Il existe plusieurs méthodes pour collecter du loot, avec notamment des défis secondaires dédiés, à la difficulté croissante et lors desquels il est possible d'utiliser les personnages de tous les récits. Ils donnent l'impression de toujours débloquer du nouveau contenu, alors qu'en réalité nous ne faisons que revivre les presque mêmes combats en boucle. Les adeptes de gameplay classique réussiront peut-être à passer certains caps de difficulté avec la jouabilité manuelle, mais pourquoi vouloir s'infliger une telle routine quand le jeu met tous les outils de notre côté pour rendre le farming moins pénible ? Le fait de devoir se déplacer manuellement dans les rares niveaux en format donjon, le déclenchement des Limit Breaks, les allers-retours dans les menus et l'amélioration permanente de nos unités donne une impression virtuelle d'influer sur notre progression, alors qu'en réalité, seuls le temps et le grind sont les moteurs de notre avancée. Si vous aimez cet aspect des RPG, vous allez être servis.

En fin de partie, une fois le scénario terminé, il y a bien quelques courts scénarios secondaires pour découvrir un peu plus Cloud, Tifa et Aerith, ou des donjons et des défis encore plus corsés, mais il ne s'agira encore que de rejouer inlassablement le même type de combats sans stratégie. Final Fantasy VII: Ever Crisis devient alors un simple jeu de patience pour faire évoluer nos personnages en les faisant aller dans les bons défis pour avoir le bon loot pour progresser et atteindre des défis similaires, mais de difficulté supérieure. Et pourtant, même s'il se montre parfois aussi abêtissant qu'un clicker, retrouver le côté addictif d'un idle RPG avec le décorum de Final Fantasy VII suffit à donner envie d'y revenir, soit pour améliorer nos héros et leurs équipements, et à coup sûr pour découvrir la suite des histoires contées dans cette expérience mobile.

Et rappelons-le, Final Fantasy VII: Ever Crisis est entièrement gratuit, et nous avons pu aisément arriver au bout des scénarios actuels en une dizaine d'heures (dont quelques heures avec notre téléphone allumé à côté de nous pour farmer du loot) sans jamais avoir l'ombre d'un besoin de mettre de l'argent réel pour avancer. Les boosts sont vraiment secondaires, et s'il y a bien des consommables nécessaires pour lancer les défis secondaires, des objets gratuits donnés en masse permettent de recharger régulièrement nos stocks. Il est possible que le end game nous incite davantage à passer à la caisse, mais nous n'en avons pas eu l'impression pour le moment. La mécanique gacha est sinon très en retrait, servant simplement à débloquer des armes et éléments d'amélioration d'armes, et nous avons rapidement eu ce qu'il faut dans notre arsenal pour survivre sans soucis dans l'ensemble des modes.

Non, Final Fantasy VII: Ever Crisis n'est pas le gacha tire-sou que craignaient certains, ni l'adaptation fidèle sur mobile de la saga que nous pouvions rêver. Il s'agit d'une version au rabais de Final Fantasy VII Remake et de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, sans la saveur de ceux-ci, mais avec les grandes lignes esthétiques et narratives. Bonne occasion de retrouver ou découvrir ces univers, il permet aussi d'apprécier le récit inédit The First Soldier, qui pourrait avoir son intérêt dans les futures mises à jour. Simple d'accès et pouvant être joué à la fois comme un RPG scénarisé sérieux ou un idle RPG avec défis rébarbatifs à la difficulté croissante, il a au moins le mérite de reconnaître ses défauts avec des modes accélérés et automatiques qui évite bien des longueurs, et encore. Et pourtant, le charme de la licence, l'absence de paiement obligatoire et la progression constante donne envie de retourner régulièrement sur ce jeu de rôle finalement sans profondeur, mais qui utilise parfaitement les codes addictifs du genre. Tel l'opium des rôlistes, il nous fera revenir avec plaisir pour farmer encore durant quelques sessions, et aussi lors des prochaines mises à jour de contenu.

Les plus L'histoire et la direction artistique de Final Fantasy VII Remake gratuite et dans la poche

Le scénario The First Soldier prometteur

Le goût de "reviens-y" des RPG très présent

Les microtransactions vraiment secondaires

Les combats automatiques, un cadeau empoisonné ? Les moins Tout en anglais, pas toujours facile pour l'immersion

Le gameplay autour du farming abêtissant (mais addictif)

Pas aussi charmant que Final Fantasy VII, pas aussi beau ni prenant que Final Fantasy VII Remake

Notation Graphisme 17 20 Bande son 16 20 Jouabilité 12 20 Durée de vie 15 20 Scénario 14 20 Verdict 14 20