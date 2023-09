Final Fantasy VII: Ever Crisis, le free-to-play annoncé sur une nouvelle plateforme

Cela fait 25 ans que Square Enix nous ressort Final Fantasy VII à toutes les sauces, avec notamment une excellente première partie de remake en 2020 (la suite arrive l'année prochaine). Et au début du mois, le studio japonais a lancé Final Fantasy VII: Ever Crisis sur mobiles.

Un titre pour le moins atypique, Final Fantasy VII: Ever Crisis est une sorte de compilation des meilleurs moments de FF VII avec un modèle économique free-to-play et un gameplay d'idle RPG. Une curiosité disponible sur mobiles (iOS et Android), mais qui va être porté sur une nouvelle plateforme. Square Enix annonce qu'il développe une version PC (Steam) de Final Fantasy VII: Ever Crisis, dans laquelle il sera possible de partager sa progression avec les plateformes mobiles.

Pour le moment, il faut se contenter de ça, Square Enix n'a pas encore donné de date de sortie de Final Fantasy VII: Ever Crisis sur PC. En attendant, vous pouvez retrouver Cloud et son équipe dans Final Fantasy VII Remake Intergrade à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

