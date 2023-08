Final Fantasy VII: Ever Crisis, une date de sortie proche pour le jeu mobile qui retrace les moments les plus mémorables de FFVII

Même si Final Fantasy VII: The First Soldier a mis la clé sous la porte, Square Enix a un autre jeu mobile dérivé du célèbre jeu de rôle à proposer. Il s'appelle Final Fantasy VII: Ever Crisis et promet de nous faire retracer toutes les histoires connues de FFVII et d'y ajouter des inédites dans une expérience qui s'agrandira au fil des mois et proposera des phases de gameplay inspirées de plusieurs jeux.



Ce projet aussi intéressant qu'intrigant est passé par une bêta fermée ces dernières semaines et elle a visiblement tenu toutes ses promesses. Square Enix rapporte en effet que 87 % des joueurs ont émis des évaluations positives ou très positives, et qu'ils ont beaucoup apprécié le début de l'histoire, la musique et les graphismes. Quelques remarques récurrentes ont cependant été faites sur l'interface et les améliorations de personnage limitées, alors les développeurs vont optimiser les menus et ajuster le type et le nombre d'objets nécessaires aux améliorations d'ici le lancement. Vous pouvez découvrir tout le rapport post-bêta en anglais sur le site officiel.

Et ce lancement, il va venir vite, car la date de sortie de Final Fantasy VII: Ever Crisis a été calée au 7 septembre 2023 sur iOS et Android. Les préinscriptions sont toujours ouvertes sur l'App Store et le Google Play Store, avec des récompenses à gagner pour tout le monde si certains caps de préenregistrement sont dépassés.

Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez le parcours d'un jeune héros Sephiroth. Découvrez à la fois des histoires classiques et nouvelles dans l'univers FFVII présentées dans un style rétro combiné à des graphismes modernes et magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode de combat solo ou coopératif. DÉCOUVREZ DES HISTOIRES NOUVELLES ET ORIGINALES DE L'UNIVERS FINAL FANTASY VII Découvrez l'histoire inédite d'un jeune héros, Sephiroth. Rencontrez de nouveaux personnages en cours de route et incarnez des héros emblématiques, tels que Cloud et Zack, dans les scénarios épiques des jeux originaux FINAL FANTASY VII et CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- en épisodes. FINAL FANTASY VII : L'histoire de Cloud Strife, un SOLDAT d'élite devenu mercenaire. Cloud prête son aide à une organisation anti-Shinra : Avalanche, ignorant les conséquences épiques qui l'attendent. Une fois de plus commence une histoire qui façonnera le destin du monde entier. CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- : L'histoire de Zack Fair, un jeune agent prometteur de l'unité d'élite militaire de la Shinra, SOLDIER. L'histoire se déroule sept ans avant les événements de FFVII. Suivez l'histoire des rêves et de l'honneur de Zack - et l'héritage qui le relie à Cloud. L'action se déroule à travers les personnages dans un look polygonal stylisé moderne, inspiré du FFVII original. Même ceux qui découvrent FFVII pour la première fois peuvent profiter de ce vaste monde dans cette saga épique qui a défini les RPG pour les joueurs du monde entier ! SYSTÈME DE JEU ÉVOLUÉ OPTIMISÉ POUR MOBILE AVEC DES GRAPHISMES DE HAUTE QUALITÉ

Plongez-vous dans une bataille basée sur des commandes magnifiquement rendue et rapide, issue de la bataille active de FFVII - maintenant remaniée pour jouer en douceur sur les appareils mobiles avec des graphismes de haute qualité. Les batailles mettent en lumière les éléments classiques de FINAL FANTASY RPG tels que les capacités, la matière, les invocations et les sauts de limite palpitants, tout en prenant en charge des fonctionnalités supplémentaires sur mobile telles que le mode automatique et la vitesse de combat qui rendent le jeu encore plus agréable à jouer. CONSTRUISEZ ET PERSONNALISEZ LA FÊTE ULTIME

Formez un groupe de vos personnages préférés des titres de la série FFVII, tels que Cloud, Tifa, Aerith, Zack et plus encore ! Habillez-les avec de nouveaux équipements uniques à FINAL FANTASY VII EVER CRISIS. TRAVAILLEZ ENSEMBLE AVEC DES AMIS dans CO-OP BATAILLE

Menez votre groupe d'amis du monde entier avec jusqu'à 3 membres dans une bataille en coopération pour vaincre ensemble de puissants boss ! Configuration recommandée Système d'exploitation de l'appareil compatible : Android 8.0 ou version ultérieure.

Stockage : Nécessite au moins 8 Go d'espace libre.

Processeur : ARM v8a 64 bits.

SoC : Snapdragon 845 ou version ultérieure.

RAM : nécessite au moins 4 Go.

