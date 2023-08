Final Fantasy VII: Ever Crisis, cinématiques avec un jeune Sephiroth et gameplay percutant avec les premiers SOLDATs avant la sortie

En attendant des nouvelles de Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake à destination de la PS5, Square Enix s'apprête à enfin sortir son jeu mobile Final Fantasy VII: Ever Crisis, dont la date a été calée en début de mois au 7 septembre sur iOS et Android. L'éditeur a donc diffusé une bande-annonce faisant office de compte à rebours avant le lancement, qui a forcément de quoi intéresser compte tenu des éléments scénaristiques qu'elle met en avant, en plus de nombreuses phases de gameplay.

En effet, nous y retrouvons une cinématique avec les membres du SOLDAT de The First Soldier que sont Glenn Lodbrok, Matt Winsord et Lucia Lin, en pleine opération avec un jeune Sephiroth apparaissant sur le champ de bataille (avec des plumes blanches) et sortant son sabre, prêt à combattre. Square Enix met en avant le fait que nous ne le connaissons toujours pas, se traduisant à la fin de la vidéo par quelques paroles où il se montre inquiet envers autrui, alors qu'une mystérieuse femme lui demande quelles sont les vies importantes à ses yeux. Outre les aventures de Cloud et Zack, nous suivrons donc également ces personnages inédits, de quoi intriguer les fans du lore.

Tetsuya Nomura y est également allé de son petit commentaire pour l'occasion :

Avec cette bande-annonce Countdown to Launch, nous avons lancé le compte à rebours jusqu'au lancement mondial de FF7EC. Le jeu a évolué depuis la bêta fermée et nous avons répondu à une grande partie de vos commentaires. J'espère que vous continuerez à susciter votre enthousiasme envers #FF7R au fur et à mesure que vous jouerez à #FF7EC.

