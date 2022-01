Final Fantasy VII: Ever Crisis, une cinématique d'ouverture intrigante pour le nouveau jeu mobile

Square Enix avait introduit un curieux projet avec Final Fantasy VII: Ever Crisis. Il s'agirait d'un jeu chapitré sur mobiles qui nous invitera progressivement à revivre toute l'histoire de cet épisode et de ses spin-offs, dans des séquences aux gameplay et directions artistiques variées.

La première partie du free-to-play est prévue pour 2022 sur iOS et Android, alors l'éditeur a profité d'un stream pour les 25 ans de Final Fantasy VII pour évoquer le projet. Sa cinématique d'introduction a été dévoilée et elle met en scène plusieurs membres fondateurs du S.O.L.D.A.T., le groupe de combattants qu'a intégré Cloud Strife et qui est à l'honneur du Battle Royale Final Fantasy VII: The First Soldier. Il semble donc que le premier chapitre débute 30 ans avant les évènements du jeu principal, pour nous conter les débuts des guerriers que nous pouvons incarner dans cet autre titre mobile.

Au vu de la particularité du projet, il faudra cependant attendre les informations concrètes de Square Enix voir la sortie pour savoir ce qu'il nous réserve vraiment. D'ici là, Final Fantasy VII Remake Intergrade est lui disponible à partir de 56,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Final Fantasy VII : gratuité des chapitres et gacha pour Ever Crisis, raison d'un Battle Royale pour The First Soldier, Tetsuya Nomura parle des jeux mobiles