Final Fantasy VII : le RPG culte a 25 ans, ses créateurs lui rendent hommage en parlant des futurs projets

Prêts à prendre un coup de vieux ? Nous sommes le 31 janvier 2022, et fêtons aujourd'hui les 25 ans de Final Fantasy VII au Japon, lui qui est sorti là-bas au début de 1997 avant de débarquer en fin d'année en Occident. Cet épisode a permis à la saga de rentrer dans la légende, et est tout simplement l'un des RPG voire l'un des jeux les plus connus et appréciés de tous les temps.

Il est plus que jamais d'actualité en ce moment grâce au longtemps attendu et très réussi Final Fantasy VII Remake, à l'étonnant Battle Royale en free-to-play Final Fantasy VII: The First Soldier et au curieux Final Fantasy VII: Ever Crisis, qui veut concentrer toute l'histoire du jeu et de ses spin-offs dans une aventure sur mobiles avec quelques exclusivités. Et, surtout, les joueurs attendent des nouvelles de la suite de FFVII Remake, qui nous emmènera au-delà de Midgar. C'est dans ce contexte que Yoshinori Kitase, réalisateur de l'original, et Tetsuya Nomura, directeur créatif du remake, ont publié un message pour fêter ce 25e anniversaire et porter un regard rempli d'espoir vers l'avenir.



Cette année marque le 25e anniversaire de Final Fantasy VII. Il marque également le 35e anniversaire de la série Final Fantasy elle-même, ce qui signifie que Final Fantasy VII est né dans la 10e année de cette histoire de 35 ans.

Personnellement, j’avais toujours pensé à Final Fantasy VII comme un jeu récent, mais il est maintenant devenu l’un des jeux de la « première série ». Malgré tout, nous avons été honorés l’année dernière lorsqu’il a été élu troisième jeu le plus populaire de tous les temps par les joueurs dans un sondage télévisé (japonais). Si nous avons pu réaliser quelque chose comme ça, c’est en grande partie grâce à tout le soutien que nous avons reçu de nos fans au cours des longues années. Merci beaucoup.

Final Fantasy VII est réapparu comme le dernier jeu de la série une fois de plus, avec des titres comme Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII: The First Soldier, et vous pouvez vous attendre à de nouveaux développements encore plus excitants à l’avenir !

Yoshinori Kitase, réalisateur sur Final Fantasy VII et producteur du projet Final Fantasy VII Remake

Avec le 25e anniversaire de Final Fantasy VII cette année, le jeu existe maintenant depuis un quart de siècle. Je suis vraiment reconnaissant à tous les fans qui ont aimé Final Fantasy VII au cours de ces 25 années, et grâce à votre soutien, Cloud ne s’est jamais senti loin au cours de cette période.

Dans la continuité de la sortie de Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII: The First Soldier a également ouvert ses portes, et nous avons aussi Final Fantasy VII: Ever Crisis qui attend dans les coulisses. Avec tous ces nouveaux projets passionnants, je ressens vraiment la façon dont de plus en plus de gens soutiennent Final Fantasy VII. Non seulement les fans du jeu original, mais aussi ceux qui ne l’ont jamais expérimenté sont attirés par le monde unique de Final Fantasy VII.

Et il y a encore plus de nouveaux projets Final Fantasy VII qui ont démarré après le remake à venir à l’avenir aussi. L’équipe voit ce 25e anniversaire comme un point de repère dans notre voyage avec Final Fantasy VII, et continuera à aller de l’avant vers des choses encore plus grandes, alors s’il vous plaît continuez à nous soutenir à l’avenir !

Tetsuya Nomura, character designer sur Final Fantasy VII et directeur créatif du projet Final Fantasy VII Remake