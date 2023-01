PowerWash Simulator : un DLC Final Fantasy VII Midgar Special Pack annoncé pour célébrer l'anniversaire du RPG

Succès surprise de l'année passée, PowerWash Simulator n'a pas fini de nous faire laver tout et n'importe quoi dans ses environnements numériques. Désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, le jeu de FuturLab édité par Square Enix Collective va justement profiter de l'une des principales licences de l'éditeur japonais, en plus de son DLC Tomb Raider sortant ce jour. Oui, nous pourrons bientôt décaper des éléments en provenance de Final Fantasy, et pas de n'importe quel épisode numéroté.

En ce 31 janvier 2023, Final Fantasy VII vient de souffler sa 26e bougie dans l'Archipel, un anniversaire qui lui a valu d'avoir sa journée, le « Final Fantasy VII Day », enregistrée au Japon. Alors quoi de mieux qu'un deuxième DLC gratuit nous plongeant dans l'univers de Cloud et sa bande ? C'est ce qui a été annoncé, avec un Midgar Special Pack simplement illustré du visuel ci-dessus, nous montrant que la Hardy-Daytona du héros fera partie des éléments à nettoyer au même titre que la camionnette bleue. Il nous est également promis le Septième Ciel et le boss Scorpion Gardien, parmi les lieux, objets et ennemis nécessitant une petite douche. En revanche, aucune date n'a été donnée, il faudra donc patienter.

En attendant, vous pouvez vous plonger dans Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, vendu dès 51,11 € sur Amazon.