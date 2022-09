TGS 2022 : PowerWash Simulator, le jeu phénomène au 3 millions de joueurs bientôt sur PlayStation et Switch

FuturLab ne s'attendait pas à un tel succès avec PowerWash Simulator, mais Square Enix a flairé le bon coup en devenant éditeur de ce jeu de... lavage avec un jet à haute pression. Il n'y a pas 36 façons de décrire ce simulateur demandant de nettoyer des objets et lieux dans plusieurs niveaux.

PowerWash Simulator est déjà disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, il a des évaluations « extrêmement positives » sur Steam et les développeurs ont annoncé il y a quelques jours que leur jeu compte plus de trois millions de joueurs. Et l'aventure n'est pas terminée pour FuturLab, qui était présent dans une vidéo de Square Enix Collective dans le cadre du Tokyo Game Show 2022, annonçant que PowerWash Simulator sortira « prochainement » sur PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch.

Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui vont pouvoir découvrir ce titre addictif et relaxant à la fois. PowerWash Simulator est aussi déjà inclus dans le PC/Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner contre 29,99 € pour trois mois via Amazon.