TGS 2022 : Street Fighter 6, l'introduction du mode World Tour partagée, officialisant les 18 combattants du roster de départ !

Dans le cadre de sa présence au Tokyo Game Show 2022, Capcom a tenu ce jeudi une présentation générale pour nous parler de ses différents jeux, dont Street Fighter 6, officialisant ainsi la présence de Blanka, Dhalsim, E. Honda et Ken dans le roster tout en nous montrant les différents modes de jeu, avec de la création et personnalisation d'avatar, et en annonçant une bêta fermée. Nous avions également rendez-vous ce vendredi pour un live dédié au jeu, dont la rediffusion est à retrouver en fin d'article.

Cette présentation en présence du producteur Shuhei Matsumoto et directeur Takayuki Nakayama a débuté avec une démonstration des techniques des nouveaux venus, d'abord par un Ken vs Blanka puis un Dhalsim vs E. Honda, le tout montrant au passage les deux types de commandes (classiques et modernes). Le mode Entraînement a également été mis en avant ainsi que le tout nouveau Extreme Battle avec un taureau fonçant sur les combattants à intervalle régulier. Mais le plus intéressant a suivi, à savoir la diffusion de l'introduction du mode World Tour permettant de créer notre avatar et qui fera office de scénario.

Cette dernière dévoile tout simplement le roster de base de Street Fighter 6, qui sera composé de 18 combattants. Nous en connaissions donc déjà 11, à savoir Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri, Blanka, Dhalsim, E. Honda et Ken. Les autres ne nous étaient pour autant pas inconnus, car le leak apparu début juin est désormais bien vérifié, à quelques micro-détails de prononciation près et en relevant l'absence de 4 personnages probablement relégués au rang d'inévitables DLC. Ainsi, Zangief, Cammy et Dee Jay feront bien leur retour, tandis que Manon (la Française désignée par le nom Mimi dans le leak), Marisa, Lily et JP seront totalement inédits. Rashid, Ed, Akuma et la mystérieuse A.K.I. pourraient donc ne faire leur apparition que dans un éventuel Season Pass/Character Pass, car il est difficile de croire à ce stade que leur apparition sur les visuels en fuite était fortuite.





À la suite de cette vidéo, nous avons pu découvrir les premières minutes de ce mode, qui prennent place dans le gymnase où Luke enseigne l'art du combat. La création de notre avatar nommé a été introduite et promet d'être ultra complète en donnant accès à certains attributs propres aux membres du roster comme la pilosité bien développée de Zangief ou divers types de barbes, tandis que 12 types de voix seront disponibles. Une fois conçu, nous aurons droit à un tutoriel sur comment nous déplacer et les bases du combat, se terminant par notre rencontre avec un certain Bosch, qui est bien parti pour faire office de rival.

La présentation a ensuite mis l'accent sur les combattants déjà dévoilés et leur morphologie, en plus de montrer un aperçu behind the scene de la motion capture des mouvements de Jamie réalisés par un breakdancer.

Diverses initiatives entourant la licence ont conclu le live, avec la Capcom Cup côté e-sport, un évènement pour les 35 ans qui aura lieu le 29 janvier 2023 à Shibuya avec un concert, une collaboration pour des vêtements et une exposition dans plusieurs villes japonaises. La dernière nous a régalés, car Ryōko Shinohara a repris la chanson Itoshisa to Setsunasa to Kokoro Zuyosa to composée par Tetsuya Komuro et utilisée dans Street Fighter II, le film pour servir de thème (« image song ») à Street Fighter 6 ! La chanteuse a déclaré dans un message vidéo qu'elle n'était pas sure de réussir à nouveau à l'interpréter après toutes ces années (28 ans tout de même). Comme vous pouvez le constater ci-dessous, elle s'en est sorti à merveille et le charme des chansons des années 90 est clairement perceptible. Vous pouvez écouter les deux versions ci-dessous.

Version 2023

Version originale de 1994

Ce très prometteur Street Fighter 6 n'a pas encore de date de sortie, mais est attendu en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. En attendant, Street Fighter V: Champion Edition est toujours vendu sur Amazon au prix de 24,99 €.