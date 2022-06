RUMEUR sur Street Fighter 6 : le roster en fuite avec des visuels, dévoilant des personnages inédits et apparences actualisées

Cette nuit, Capcom a régalé les amateurs de versus fighting en dévoilant le gameplay et de premiers détails sur les nouveautés qui seront incluses dans Street Fighter 6. Du côté du roster, nous avons eu l'officialisation de Chun-Li et du petit nouveau Jamie aux côtés de Ryu et Luke, mais les fans attentifs auront également remarqué d'autres personnages présents dans les décors de Metro City, dont une certaine Kimberly à la toute fin de la vidéo. Manque de chance pour l'éditeur, une grande partie voir l'intégralité du roster de base du jeu semble avoir fuité sur la Toile, notamment du côté de ResetEra, visuels et noms à l'appui, et tout laisse penser qu'ils sont authentiques. Avant toute chose, voici des screenshots tirés de la bande-annonce et montrant justement certains combattants encore non annoncés :

Comme vous pouvez le constater, les visuels en fuite font bien apparaître Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly et cette grande gaillarde aux cheveux rouges qui serait italienne et se nommerait Mari Za. Plusieurs visages familiers seraient ainsi de retour avec un look revisité, tandis qu'une poignée d'inédits feraient leur début. Vous trouverez ci-dessous la liste des personnages avec leur pays histoire de bien vous y retrouver :

Ryu (officialisé) - Japon ;

Ken - États-Unis ;

Zangief - Russie ;

Dhalsim - Inde ;

E. Honda - Japon ;

Blanka - Brésil ;

Guile - États-Unis ;

Chun-Li (officialisée) - Chine ;

Cammy - Royaume-Uni ;

Dee Jay - Jamaïque ;

Rashid - Arabie saoudite ;

Juri - Corée du sud ;

Ed - Allemagne ;

Akuma - Japon ;

Luke (officialisé) - États-Unis ;

Mari Za (sur le panneau publicitaire, inédite) - Italie ;

Jamie (officialisé, inédit) - Hong Kong ;

Mimi (inédite) - France ;

Lili (inédite) - Mexique ;

JP (inédit) - Russie ;

Kimberly (teasée à la fin du trailer, inédite) - États-Unis ;

A.K.I. (inédite) - Chine.

Vous noterez également que Li-Fen est présente dans la bande-annonce, tout comme Damnd de Final Fight (le nom de la licence apparaît aussi sur un panneau publicitaire), mais rien n'indique qu'ils seront jouables pour le moment, surtout que le roster listé plus haut est déjà bien garni pour un lancement et sera à n'en pas douter enrichi au fil des années.

Street Fighter 6 sortant en 2023, nous avons sans doute bien le temps avant que Capcom ne se décide à dévoiler ou non tous ces combattants. Street Fighter V: Champion Edition est sinon toujours en vente sur Amazon au prix de 24,99 €.