Street Fighter 6 : Kimberly et Juri annoncées au roster, des acrobaties et coups de pieds démoniaques dans leur trailer de gameplay

Capcom a fait plaisir à sa communauté à l'occasion de l'EVO 2022. Si nous avions eu droit à l'annonce de deux nouveaux commentateurs dont nous entendrons les voix lors de nos affrontements, l'éditeur n'allait évidemment pas en rester là et, à la suite des finales du tournoi de Street Fighter V: Champion Edition, il a dévoilé deux personnages supplémentaires qui rejoignent Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie et Guile dans le roster de Street Fighter 6. Faites semblant d'être surpris, puisque ces deux combattantes figuraient dans le leak, la première ayant même été teasée à la toute fin de la première véritable bande-annonce du jeu. Place à Kimberly et Juri !

Leur bande-annonce de gameplay ne fait pas dans la demi-mesure, exhibant leurs offensives que se mangent Luke et Jamie. Le PlayStation Blog a de son côté partagé quelques détails supplémentaires, avec au passage des commentaires de Takayuki Nakayama. Une autre courte vidéo montrant Juri en action est également visible ci-dessous.

Kimberly : une nouvelle ère est arrivée

Secouez vos bombes aérosol pour accueillir le nouveau ninja de Street Fighter 6. Kimberly s'est invitée est devenue l'élève de Guy de on propre chef, qui est le 39e successeur du Bushinryu après avoir vaincu son maître Zeku, le 38e successeur. Kimberly a eu une éducation ordinaire, mais c'est une prodige qui a obtenu son diplôme universitaire tôt et qui veut maintenant devenir une ninja à part entière. Elle est amoureuse de la culture pop des années 80 lorsque le lecteur de cassettes portable était à son apogée, c'est pourquoi elle en porte toujours un avec elle.

Takayuki Nakayama : « En ce qui concerne le design de Kimberly, nous avions pour objectif de créer une tenue adaptée à ses mouvements rapides et acrobatiques puisqu'elle excelle dans des sports comme l'athlétisme et le cheerleading. Associez son gi aux couleurs vives à des baskets adaptées pour se déplacer rapidement, et vous avez une tenue de ninja de type Bushinryu, vous ne pensez pas ? Nous avons essayé de faire en sorte que sa coiffure et sa tenue mettent magnifiquement en valeur sa silhouette qui attire l'œil, puisqu'elle est une experte en course et en attaques aériennes. La bombe aérosol et le lecteur de cassette portable sur sa taille sont également utilisés pour les mouvements spéciaux. »

La musique qu'elle écoute provient d'une certaine personne, mais vous devrez attendre l'histoire pour savoir de qui il s'agit. Voyons comment Kimberly, la Ninja + Pop Star = Ninja Star, se comporte.

Selon Nakayama, l'arsenal de techniques de Kimberly utilise sa grande force physique et lui permet de s'ouvrir à ses adversaires de différentes manières. En tant que nouvelle ninja courageuse, Kimberly incorpore une touche urbaine pour réimaginer ce que le Bushinryu signifie pour elle. Elle utilise « Genius at Play » pour s'approvisionner en bombe aérosol, qui peut ensuite être jetée au sol comme une bombe Shuriken. Pendant « Hidden Variable », Kimberly se dissimule dans une fumée colorée avant d'apparaître instantanément devant un adversaire pour une attaque surprise. Enfin, elle a le sprint ninja comme marque de fabrique, qui peut être suivi de follow-ups à base de coups de pied ou d'« Arc Step » où Kimberly s'élance depuis l'adversaire.

Juri : quelque chose de dément arrive

Apparue pour la première fois dans Super Street Fighter IV, Juri reste une chercheuse de sensations fortes sadique qui aime la souffrance des autres, prenant une immense joie à anéantir ses ennemis. Auparavant, sa principale motivation était la vengeance contre M. Bison, mais depuis sa chute dans Street Fighter V, elle passe maintenant son temps sous une brume maussade. Qu'est-ce qui lui est réservé désormais ?

Takayuki Nakayama : « Pour Juri, ce costume conserve l'image de celui de Super Street Fighter IV, mais a été réarrangé pour s'adapter à l'esthétique de Street Fighter 6. Il y a aussi un changement dans la coiffure, ce qui je pense lui donne un peu plus de personnalité.

Sous sa veste, un ruban noir imitant l'apparence d'une araignée recouvre son corps. Les couleurs de son Feng Shui Engine sont violet, noir et blanc, accentuées de vert émeraude. Prêtez également attention à son casque, comme vous l'avez peut-être vu dans la bande-annonce lorsqu'elle apparaît sur sa moto, car il correspond à son design. Son smartphone reflète également sa personnalité et son style, vous ne trouvez pas ? »

Les fans de Juri seront super ravis de savoir qu'elle conserve maintenant bon nombre de ses mouvements passés avec différentes propriétés. Fuhajin revient où Juri exécute un coup de pied vers le haut et stocke les actions Fuha à la fin. Saihasho, Ankensatsu et Go Ohsatsu sont des mouvements spéciaux nouvellement nommés, mais peuvent être visuellement familiers sous la forme d'un projectile bas ou d'un coup de pied retombant sauté. Bien que ceux-ci puissent désormais être exécutés sans avoir à dépenser des stocks Fuha, ils peuvent être enchaînés et alimentés si un stock Fuha est disponible.

Enfin, le Shiku-sen de Juri, un coup de pied en piqué en l'air, revient de Super Street Fighter IV, qui peut être suivi d'une série de coups de pied aériens flashy. Cela ouvre plus d'options créatives pour le style de jeu de Juri et peut prendre un adversaire au dépourvu.