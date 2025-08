Street Fighter 6 : un premier teaser plus électrique que jamais pour Crimson Viper et des tenues de plage exhibées

Un teaser de C. Viper qui fait un choc





Alors que nous sommes à la veille de la sortie de Sagat dans Street Fighter 6, Capcom a évidemment profité de l'EVO 2025 pour teaser ce qui arrivera ensuite. Nous savions déjà que le Year 3 Character Pass ferait revenir cet automne la sulfureuse Crimson Viper et c'est donc elle qui a déjà eu droit à sa vidéo la mettant en scène aux côtés de l'avatar du joueur (avec une fuite plusieurs heures en amont par PlayStation...). Cette agente de la CIA qui travaillait sous couverture auprès du S.I.N. (Shadaloo Intimidation Network) lors de son introduction dans Street Fighter IV dès 2008 (sur bornes d'arcade) était ensuite réapparue dans Marvel vs Capcom 3 en 2011, mais n'avait pas fait son retour dans le cinquième volet et ses déclinaisons. Désormais, elle est directrice de recherche auprès d'un organisme appelé SiRN, qui pourrait avoir été bâti sur les vestiges de l'ancienne organisation liée à Shadaloo. Qui s'en douterait avec un tel acronyme ?

Comme vous pouvez le constater, un hologramme de M. Bison utilisant ses données de combat est au cœur de cette vidéo et volerait presque la vedette à C. Viper, qui l'électrocute à l'aide des gadgets intégrés à ses gants. Les fans de longue date regretteront sans doute son changement capillaire avec la perte de sa longue natte bien distinctive, mais comme pour Elena, il suffirait que l'une de ses tenues alternatives modifie son apparence de ce côté pour satisfaire tout le monde, donc wait & see. Ce qui ne change pas en revanche, c'est son décolleté plongeant...

Les combattants à la plage





Et en parlant de ça, nous avons également eu droit à une bande-annonce pour les costumes 4 qui avaient été promis, à savoir ceux de Luke, Jamie, Kimberly, Manon, A.K.I., Cammy et Chun-Li, qui seront disponibles ce mardi 5 août. Puisqu'il s'agit d'ensembles de maillots de bain, la faible quantité de tissu pour la plupart est de suite plus logique. À n'en pas douter, Capcom va encore amasser un sacré pactole rien qu'avec ces DLC.

Si vous ne possédez pas encore le jeu, Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est disponible en boîte sur PS5 au prix de 54,51 € chez Cdiscount et Leclerc. La déclinaison Switch 2 est une Carte clé de jeu, vendue à partir de 44,49 € chez ces mêmes revendeurs (ici et là).