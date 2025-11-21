Street Fighter 6 : un nouveau gros chiffre de ventes dévoilé

Cela fait maintenant plus de deux ans que Capcom a sorti Street Fighter 6. Disponible à son lancement sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S, le jeu de combat a été porté sur Switch 2 à la sortie de la console de Nintendo. Tout récemment, le studio japonais a mis à jour ses Platinum Titles, dévoilant que Street Fighter 6 comptait 5,7 millions d'exemplaires vendus, en date du 30 septembre 2025. Mais ce chiffre a grimpé depuis.

Combien de ventes compte Street Fighter 6 ?





Aujourd'hui, Capcom annonce que Street Fighter 6 s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires. C'est un nouveau palier symbolique qui est franchi par le jeu de combat, un palier sans doute atteint grâce à la version Switch 2. Capcom ne rentre pas dans les détails, mais c'est tout de même 300 000 exemplaires vendus en moins de deux mois. Pour marquer le coup, le studio japonais partage un nouvel artwork, qui met Manon à l'honneur :

Où acheter Street Fighter 6 pas cher ?





Vous pouvez acheter Street Fighter 6: Years 1-2 - Fighters Edition à 54,51 € sur Cdiscount et Leclerc.