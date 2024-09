Street Fighter 6 : un nouveau palier de ventes franchi pour le jeu de combat

Lancé au début du mois de juin 2023, Street Fighter 6 était évidemment attendu par tous les amateurs de versus fighting. Ces derniers n'ont pas été déçus, le jeu de Capcom est une réussite et il s'est rapidement écoulé à plus d'un million d'exemplaires en trois jours. Un chiffre qui a triplé en ce début d'année, mais ce n'est pas terminé.

Cette semaine, Capcom annonce que Street Fighter 6 compte désormais plus de quatre millions de copies vendues sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S. Le succès se poursuit, doucement mais sûrement, c'est en effet 300 000 exemplaires de plus qu'au 30 juin dernier, lors de la dernière mise à jour des Platinum Titles du studio japonais.

Il faut dire que Capcom sait comment séduire de nouveaux joueurs avec des ajouts réguliers, le studio déclare d'ailleurs qu'il a « l'intention de publier davantage de contenu et d'organiser davantage d'événements ». À la fin du mois, c'est Terry Bogard de Fatal Futy qui va s'inviter dans Street Fighter 6. Vous pouvez retrouver le jeu de combat à 40,47 € sur Amazon.

