Street Fighter 6 : date de sortie et techniques fatales pour Terry Bogard dans une violente bande-annonce de gameplay

Pour l'Année 2 de Street Figther 6, Capcom est reparti sur un rythme d'ajout saisonnier pour ses combattants, qui avaient tous été dévoilés début juin. Le premier d'entre eux n'a pas tardé à faire son apparition en jeu dès la fin de ce même mois, à savoir le seul et l'unique M. Bison, vilain iconique qui ne peut décidément pas rester mort. Pour les deux suivants, les fans de la licence Fatal Fury de SNK vont être servis, avec pour commencer Terry Bogard cet automne. Au cours de l'EVO 2024, un premier aperçu cinématique l'introduisait en train de combattre dans un lieu iconique et il aura donc fallu patienter jusqu'à la fin du pré-show de la gamescom Opening Night Live 2024 pour le voir proprement en action via une traditionnelle bande-annonce de gameplay.

Terry va donc débarquer à Metro City dans Street Fighter 6 le 24 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Il aura droit à sa veste marron et son jean en guise de costume 2, que nous retrouverons aussi dans Fatal Fury: City of the Wolves. Pour l'obtenir, il faudra augmenter au maximum les liens avec Terry dans le mode World Tour... ou l'acheter avec des Fighter Coins. Le stage Pao Pao Café 6, teasé dans la précédente vidéo, sera également accessible à la même date pour les possesseurs du Year 2 Ultimate Pass et pourra être acheté séparément à l'aide de Fighter Coins ou Drive tickets.

Le trailer met en scène les techniques de haute volée de Terry, listées ci-dessous, qui raviront les fans du personnage. Des visuels sont également disponibles en page suivante.

Passing Sway : Terry saute dans un plan arrière de la zone de combat, puis réapparait d'un côté ou de l'autre de son adversaire avec un Jumping Lariat ou un Jumping Knee - une mécanique unique héritée de la série Fatal Fury !

: Terry saute dans un plan arrière de la zone de combat, puis réapparait d'un côté ou de l'autre de son adversaire avec un Jumping Lariat ou un Jumping Knee - une mécanique unique héritée de la série Fatal Fury ! Power Wave : Terry lance un projectile en forme de vague de feu qui se déplace le long du sol. La version légère se déplace plus lentement et la version moyenne est plus large.

: Terry lance un projectile en forme de vague de feu qui se déplace le long du sol. La version légère se déplace plus lentement et la version moyenne est plus large. Burn Knuckle : une propulsion « coup de poing » vers l'avant, utile pour surprendre et réduire la distance. La version légère, Quick Burn, enchaîne un crochet, puis un coup de poing vers le bas qui ne peut être bloqué lorsqu'on est accroupi.

: une propulsion « coup de poing » vers l'avant, utile pour surprendre et réduire la distance. La version légère, Quick Burn, enchaîne un crochet, puis un coup de poing vers le bas qui ne peut être bloqué lorsqu'on est accroupi. Buster Wolf : avec ce Super Art de niveau 1, Terry se projette vers l'avant tout en libérant une explosion d'énergie, et il est invincible au démarrage.

: avec ce Super Art de niveau 1, Terry se projette vers l'avant tout en libérant une explosion d'énergie, et il est invincible au démarrage. Power Geyser : le Super Art de niveau 2 de Terry provoque une explosion volcanique qui repousse les adversaires. S'il touche, il est possible de dépenser 3 barres de Drive pour enchaîner avec un Twin Geyser. Et si ce dernier touche, il est possible de dépenser 1 jauge de Super Art pour activer l'emblématique Triple Geyser.

: le Super Art de niveau 2 de Terry provoque une explosion volcanique qui repousse les adversaires. S'il touche, il est possible de dépenser 3 barres de Drive pour enchaîner avec un Twin Geyser. Et si ce dernier touche, il est possible de dépenser 1 jauge de Super Art pour activer l'emblématique Triple Geyser. Rising Fang : le Super Art de niveau 3 de Terry enchaîne une séquence d'attaques mortelles avec ses mouvements emblématiques qui se terminent par une puissante explosion.

Si vous souhaitez vous procurer le Year 2 Character Pass, il est vendu 26,99 € chez Gamesplanet pour la version PC.

