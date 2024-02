Street Fighter 6 : Ed boxe comme un psychopathe, introduisant son fantastique gameplay et sa date de sortie

Fort de plus de trois millions de joueurs aux dernières nouvelles, Street Fighter 6 se prépare actuellement à accueillir son troisième combattant additionnel via son Year 1 Character Pass. Après le tourbillonnant Rashid et A.K.I. la vipère, c'est Ed qui s'apprête à faire son arrivée. Nous avions eu droit à un teaser cinématique le mois dernier nous indiquant qu'il serait disponible en février sans plus de précision. Capcom dévoile désormais sa bande-annonce de gameplay qui est un régal aussi bien visuel qu'auditif et sert également à dévoiler sa date de sortie.

Ed fera donc son arrivée dans Street Fighter 6 le 27 février et boxera ses adversaires comme jamais en faisant usage de son Psycho Power. En effet, ses offensives sont désormais uniquement constituées de coups de poing, de quoi rendre fier Balrog. Son nouveau thème devrait plaire aux amateurs de rap et de la langue de Goethe. Un stage inédit prenant place dans un laboratoire en ruine de Shadaloo sera également inclus. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ses principales techniques de combat et retrouver des visuels le mettant en scène en page suivante.

Psycho Flicker : un jab rapide à distance qui peut aller dans l'une des trois directions pour prendre l'adversaire au dépourvu et qui est vital dans la capacité d'Ed à contrôler l'espace. En maintenant le bouton enfoncé, Ed utilisera son Psycho Snatcher de Street Fighter V, qui lui permet d'attirer à lui ses adversaires à l'aide de tentacules de Psycho Power.

: un jab rapide à distance qui peut aller dans l'une des trois directions pour prendre l'adversaire au dépourvu et qui est vital dans la capacité d'Ed à contrôler l'espace. En maintenant le bouton enfoncé, Ed utilisera son Psycho Snatcher de Street Fighter V, qui lui permet d'attirer à lui ses adversaires à l'aide de tentacules de Psycho Power. Psycho Blitz : une série de coups de poing enveloppés de Psycho Power.

: une série de coups de poing enveloppés de Psycho Power. Psycho Storm : le Super Art de niveau 1 d'Ed lui permet de frapper ses adversaires avec une série de jabs à grande vitesse.

: le Super Art de niveau 1 d'Ed lui permet de frapper ses adversaires avec une série de jabs à grande vitesse. Psycho Cannon : le Super Art de niveau 2 d'Ed, précédemment utilisé dans Street Fighter V, génère une boule de Psycho Power à coups multiples qui se déplace vers l'avant.

: le Super Art de niveau 2 d'Ed, précédemment utilisé dans Street Fighter V, génère une boule de Psycho Power à coups multiples qui se déplace vers l'avant. Psycho Chamber : le Super Art de niveau 3 d'Ed transforme ses adversaires en punching-ball humain en attachant leurs mains et leurs pieds, le laissant les corriger sans résistance au nom de Neo Shadaloo.

Notez que la possibilité de changer l'affichage des touches sur PC, une fonction d'éclairage supplémentaire pour le mode Photo et d'autres éléments liés au confort de jeu seront implémentés via la prochaine mise à jour. Un Pass de combat Ed arrive ! est sinon actuellement disponible avec notamment des éléments cosmétiques et le classique Captain Commando jouable sur les bornes d'arcade.

Vous pouvez vous procurer Street Fighter 6 chez Micromania à partir de 46,99 € sur consoles et dès 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.