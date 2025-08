Street Fighter 6 : l'empereur Sagat déchaîne l'esprit du tigre pour son arrivée en jeu

Page 1 : Bandes-annonces de Sagat et costume 4 pour Juri

De la nouveauté dans Street Fighter 6





Alors que l'EVO 2025 a permis aux joueurs d'avoir un premier aperçu de Crimson Viper dans Street Fighter 6, qui n'est pas attendue en jeu avant cet automne, c'est ce mardi que Capcom ajoute comme prévu tout un tas de nouveautés, dont les costumes 4 également mis en avant dans notre précédent article. En tête d'affiche, le colosse pratiquant le muay-thaï, Sagat, disponible dans le cadre du Year 3 Character Pass (29,99 €) et sa déclinaison Ultimate (49,99 €) et accompagné par son stage, Proud Spire. Une bande-annonce a évidemment été diffusée pour l'occasion afin de résumer les ajouts.

Comme pour chaque nouveau combattant, des missions de maître sont donc disponibles dans le World Tour, ainsi que des emotes et éléments de personnalisation pour l'avatar via le Battle Hub. Et évidemment, le mode Arcade présente son histoire.

Le gameplay de Sagat





Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ses techniques, son trailer les mettant en scène et un guide pour apprendre à le jouer. Notez que son costume 2 est tout simplement inspiré par son apparence de Street Fighter II, avec son cache-œil et short bleu. De nombreux visuels avec ce colosse sont à retrouver en page suivante.

High Tiger Shot : tire une décharge de ki vers l'avant pour frapper les adversaires debout. La vitesse de la décharge varie en fonction de la pression exercée sur le bouton.

: tire une décharge de ki vers l'avant pour frapper les adversaires debout. La vitesse de la décharge varie en fonction de la pression exercée sur le bouton. Low Tiger Shot : tire une décharge de ki vers l'avant qui peut toucher les adversaires accroupis.

: tire une décharge de ki vers l'avant qui peut toucher les adversaires accroupis. Tiger Uppercut : une puissante attaque anti-aérienne dont la version lourde peut être maintenue enfoncée pour envoyer les adversaires dans les airs.

: une puissante attaque anti-aérienne dont la version lourde peut être maintenue enfoncée pour envoyer les adversaires dans les airs. Tiger Knee Crush : un saut en avant suivi d'un puissant coup de genou.

: un saut en avant suivi d'un puissant coup de genou. Tiger Nexus : un tout nouveau mouvement spécial dans lequel Sagat frappe avec son genou avant d'enchainer avec un des trois coups de pied suivants : Mighty Tiger, Greedy Tiger ou Nova Tiger.

: un tout nouveau mouvement spécial dans lequel Sagat frappe avec son genou avant d'enchainer avec un des trois coups de pied suivants : Mighty Tiger, Greedy Tiger ou Nova Tiger. Tiger Cannon : le super art de Sagat de niveau 1, qui lui permet de tirer un puissant Tiger Shot.

: le super art de Sagat de niveau 1, qui lui permet de tirer un puissant Tiger Shot. Savage Tiger : le Super Art de niveau 2 de Sagat. Après que Sagat ait fait un bond en avant, ce Super Art peut être suivi de quatre coups différents au choix.

: le Super Art de niveau 2 de Sagat. Après que Sagat ait fait un bond en avant, ce Super Art peut être suivi de quatre coups différents au choix. Savage Tiger Raid : provoquant les dommages les plus élevés de toutes les options.

: provoquant les dommages les plus élevés de toutes les options.

Savage Tiger Zenith : envoie l'adversaire dans les airs et peut être suivi d'autres attaques.

: envoie l'adversaire dans les airs et peut être suivi d'autres attaques.

Savage Tiger Pendulum : permet à Sagat de changer de place avec son adversaire.

: permet à Sagat de changer de place avec son adversaire.

Savage Tiger Stomp : laisse Sagat proche de l'ennemi, ce qui permet un meilleur « oki ».

: laisse Sagat proche de l'ennemi, ce qui permet un meilleur « oki ». Tiger Vanquisher : le Super Art de niveau 3 de Sagat libère toute sa puissance dans une série de coups de pied dévastateurs suivi d'un uppercut bestial.

Un costume spécial pour Juri





Enfin, si les décorations du Battle Hub aux couleurs du groupe de K-pop æspa ont été retirées, sachez que Juri bénéficie d'un costume 4 unique avec leur logo, qui peut être obtenu jusqu'au 3 juillet 2026. Compte tenu des concept arts fort réussis ayant été montrés dans la vidéo des développeurs ci-dessous, les fans de la combattante peuvent regretter de ne pas avoir eu droit à mieux.

L'idole virtuelle utilisant l'IA nævis (qui n'est pas une vraie personne, malgré le réalisme saisissant de son apparence dans les clips de ses chansons) a de plus été ajoutée aux commentateurs en temps réel ces dernières semaines. Oui, « on n'arrête pas le progrès »...

Pour rappel, après Sagat et C. Viper, les joueurs auront droit aux retours d'Alex et Ingrid en 2026.

Si vous prenez le train en route, Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est disponible en boîte sur PS5 au prix de 54,51 € chez Cdiscount et Leclerc. La déclinaison Switch 2 est une Carte clé de jeu, vendue à partir de 44,49 € chez ces mêmes revendeurs (ici et là).