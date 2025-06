Street Fighter 6 : le colosse Sagat date son arrivée en DLC, tandis que Capcom conçoit de nouveaux costumes estivaux

L'Année 3 de SF6 va débuter, attention les secousses !





Cela fait désormais un peu plus de deux ans que Street Fighter 6 est disponible. Plus tôt dans le mois, il a eu droit à une Years 1-2 Fighters Edition notamment sortie sur Switch 2 avec des spécificités propres à la console de Nintendo. Mais surtout, Capcom a dévoilé un inévitable Year 3 Character Pass qui ajoutera Sagat, Crimson Viper, Alex et Ingrid tout au long des douze prochains mois. C'est sans surprise le premier de la liste qui a fait ses débuts durant le Capcom Spotlight de cette nuit au travers d'une bande-annonce teaser comme nous en avons l'habitude. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'adepte du muay thaï fera ses débuts le 5 août 2025 avec son stage en Thaïlande, avec en amont un nouveau Fighting Pass dès le 4 juillet, préparant sa venue. Il inclura notamment des tenues EX pour Ryu et Ken à utiliser dans le mode Fighting Ground. Sauf surprise, nous découvrirons donc son gameplay durant l'EVO.

Capcom se met en quatre pour proposer de nouvelles tenues





Mais ce n'est pas tout, car c'est également le 5 août que l'éditeur va proposer la première vague de costumes 4. C'est d'ailleurs à la plage que ces maillots de bain pourront être portés par sept combattants du roster, à savoir Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I., cette dernière ayant sans doute l'apparence la plus surprenante du lot. Pour les autres, cela arrivera par la suite. Vous trouverez ci-dessous les superbes concept arts qui ont été partagés :

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition est disponible en boîte sur PS5 au prix de 59,90 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou 59,99 € à la Fnac. La déclinaison Switch 2 est une Carte clé de jeu, vendue à partir de 44,49 € chez ces mêmes revendeurs (ici, là ou là).

