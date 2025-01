Street Fighter 6 : date de sortie et éventail de techniques enflammées pour la sulfureuse Mai Shiranui dans sa bande-annonce de gameplay

En juin dernier, nous découvrions les quatre combattants de l'Année 2 de Street Fighter 6, dont deux tout droit tirés de la licence Fatal Fury de SNK. Après M. Bison dans la foulée au début de l'été, c'est Terry Bogard qui est venu faire son show à Metro City en septembre. Les joueurs attendent désormais l'arrivée de Mai Shiranui, qui en plus d'enflammer les rues de South Town dans Fatal Fury: City of the Wolves va donc devenir jouable dans le jeu de Capcom d'ici peu. Une première vidéo teaser avait été diffusée début décembre, dans laquelle nous découvrions la rencontre entre l'avatar du joueur et la jeune femme dans les décors du stage Aokigahara, inspiré par sa version de Fatal Fury 2, et ce jusqu'à la musique !

Quant à ce qui nous intéresse à présent, il s'agit de l'attendue bande-annonce de gameplay de Mai Shiranui, accompagnant la révélation de sa date de sortie fixée au mercredi 5 février. Nombreux étaient les fans souhaitant la voir combattre Chun-Li et c'est donc chose faite, en plus de nous la montrer face à Ryu tout en exhibant son Costume 2. Ce dernier est tout simplement inspiré par sa nouvelle apparence de Fatal Fury: City of the Wolves, une tenue en cuir noire du plus bel effet avec des motifs de fleurs de cerisiers, qu'il sera possible de débloquer à l'aide de Fighter Coins ou en augmentant nos liens avec elle dans le mode World Tour.

Notez que du côté des visuels à retrouver en page suivante, nous la voyons également faire face à Juri avec qui elle partage une date d'anniversaire commune, le 1er janvier. Quant à ses nombreuses techniques enflammées, vous trouverez les détails communiqués par Capcom ci-dessous :

Kachousen : Mai lance son éventail comme une boule de feu. Lorsqu'il est utilisé normalement, l'éventail perd face aux autres projectiles et les coups de l'adversaire peuvent le faire tomber. Mais lorsque le joueur maintient le bouton enfoncé, ils ne peuvent plus être neutralisés par les coups. De plus, si l'éventail touche un adversaire, il retombera sur lui pour le frapper à nouveau.

: Mai lance son éventail comme une boule de feu. Lorsqu'il est utilisé normalement, l'éventail perd face aux autres projectiles et les coups de l'adversaire peuvent le faire tomber. Mais lorsque le joueur maintient le bouton enfoncé, ils ne peuvent plus être neutralisés par les coups. De plus, si l'éventail touche un adversaire, il retombera sur lui pour le frapper à nouveau. Ryuuenbu : Mai tourne sur elle-même et créé un feu ardent devant elle, à utiliser en combo ou pour contrôler l'espace.

: Mai tourne sur elle-même et créé un feu ardent devant elle, à utiliser en combo ou pour contrôler l'espace. Hissatsu Shinobi Bachi : Mai effectue une roue et vole vers les adversaires pour leur donner un coup de coude. La version OD envoie Mai dans les airs pour enchaîner sur l'attaque ou surprendre les adversaires en contrebas.

: Mai effectue une roue et vole vers les adversaires pour leur donner un coup de coude. La version OD envoie Mai dans les airs pour enchaîner sur l'attaque ou surprendre les adversaires en contrebas. Hishou Ryuuenjin : le « Dragon Punch » de Mai, qui fonctionne comme un anti-air efficace en délivrant un coup de pied aérien baigné de flammes vers le haut.

: le « Dragon Punch » de Mai, qui fonctionne comme un anti-air efficace en délivrant un coup de pied aérien baigné de flammes vers le haut. Kagerou no Mai : le Super Art de niveau 1 de Mai, qui met le feu aux alentours immédiats, ce qui peut être utile comme mouvement anti-air ou terminer un combo. Ce coup permet également à Mai d'obtenir cinq stocks de flammes qui confèrent des propriétés spéciales à tous ses coups spéciaux et à ses super-arts de niveau 1 et 2.

: le Super Art de niveau 1 de Mai, qui met le feu aux alentours immédiats, ce qui peut être utile comme mouvement anti-air ou terminer un combo. Ce coup permet également à Mai d'obtenir cinq stocks de flammes qui confèrent des propriétés spéciales à tous ses coups spéciaux et à ses super-arts de niveau 1 et 2. Chou Hissatsu Shinobi Bachi : le Super Art de niveau 2 de Mai, qui lui permet de s'élancer vers l'avant dans un glorieux flamboiement et de se débarrasser des projectiles.

: le Super Art de niveau 2 de Mai, qui lui permet de s'élancer vers l'avant dans un glorieux flamboiement et de se débarrasser des projectiles. Shiranui Ryuu : Enbu Ada Zakura : le Super Art de niveau 3 de Mai, qui vole comme un papillon et pique comme une abeille dans une série d'élégants coups d'éventail.

Pour rappel, il restera ensuite Elena, attendue durant le printemps. Le Year 2 Character Pass est actuellement vendu 26,99 € chez Gamesplanet.

