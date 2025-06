Capcom Spotlight : les futurs gros jeux de l'éditeur japonais attendus au tournant la semaine prochaine !

Même si le gros des présentations de juin est désormais passé, les développeurs et éditeurs continuent d'être chaud bouillants pour mettre en avant leurs productions vidéoludiques. Ainsi, nous apprenons qu'un nouveau Capcom Spotlight sera diffusé la semaine prochaine. La première présentation de ce genre avait eu lieu en 2023, suivie par une édition en début d'année couplée à un showcase dédié à Monster Hunter Wilds. Sachant qu'il y a déjà eu du lourd de dévoiler récemment et compte tenu de l'historique de l'éditeur avec ce type de programme, il vaut mieux ne pas trop en espérer, car il se pourrait qu'une partie des informations soient juste un rappel, mais la liste des jeux présents est fortement alléchante.

Pour commencer, Street Fighter 6 montera sur le ring et comme le montre le teaser, nous y verrons Sagat en action, premier combattant de l'Année 3 attendu cet été. Attendez-vous à découvrir sa date de sortie, qui devrait être assez proche. Après l'arrivée d'Akuma dans Monster Hunter Wilds, les prochaines mises à jour vont sans surprise faire parler d'elles. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est aussi visible, mais difficile de savoir à quoi s'attendre vu qu'il est déjà disponible et vient de paraître sur Switch 2.

Après sa révélation fracassante lors du SGF Live, nous aurons des nouvelles de Resident Evil Requiem ! Espérons juste que ce soit autre chose que les informations rapportées ensuite par certains médias. Maintenant qu'il a fait son retour, PRAGMATA va continuer de se montrer pour notre plus grand plaisir. Le tout sera accompagné d'interviews des développeurs.

Étrangement, Onimusha: Way of the Sword devrait être absent, mais nous savons déjà qu'il refera parler de lui à la gamescom.

Vous pourrez suivre ce Capcom Spotlight le jeudi 26 juin à 23h59, qui durera pas moins de 40 minutes. Espérons que cela en vaille le coup ! Nous rajouterons le flux vidéo à cet article lorsqu'il sera disponible.

Actuellement, Monster Hunter Wilds est vendu 58,99 € chez Cdiscount et à la Fnac sur consoles, et 62,99 € chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : Capcom continue son impressionnante croissance et fait le point sur les millions de ventes de ses jeux