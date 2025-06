Onimusha: Way of the Sword, rival de légende et créatures infernales, Musashi tranche net dans une deuxième bande-annonce

Page 1 : Deuxième bande-annonce d'Onimusha: Way of the Sword, introduisant Sasaki Ganryu

Pour le Summer Game Fest Live 2025, Capcom a clairement assuré en mettant en avant trois de ses productions, à commencer par le très attendu Resident Evil Requiem, neuvième épisode ayant fait office de conclusion au show. Nous avons aussi eu droit à l'introduction des prochains combattants jouables de Street Fighter 6. Le dernier membre de cette étrange trinité n'était autre qu'Onimusha: Way of the Sword. Grand retour en force de la licence, il avait été dévoilé en décembre dernier aux Game Awards avant que ses développeurs nous expliquent leur vision en février, puis que ne soit introduit son protagoniste dans une première bande-annonce, le légendaire Miyamoto Musashi. Cette fois, ce sont les dangers qu'il va affronter à Kyoto qui sont à l'honneur.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Les phases d'action face au Genma ne manquent donc pas dans cette vidéo qui en met plein la vue (cette attaque brisant la réalité telle du verre !). Un gros boss bien gourmand est également introduit, Daidara, mais aussi et surtout l'antagoniste et rival de notre héros, Sasaki Ganryu, au design bien plus extravagant que son homologue ayant bien existé, Sasaki Kojirō, si nous en croyons les représentations existantes. Pour les lecteurs de Vagabond, il y a un petit air familier qui s'en dégage. Quant aux dernières secondes de la vidéo, elles dévoilent une ravissante et fantomatique jeune femme, mais il faudra patienter pour en découvrir l'identité.

Vous trouverez également de nombreux visuels de toute beauté en page suivante.

Un rival légendaire - Dans Onimusha: Way of the Sword, les joueurs affronteront un maître épéiste issu des pages de l'histoire japonaise. La nouvelle bande-annonce montre le héros Miyamoto Musashi affrontant en duel son rival, Sasaki Ganryu, dans le temple emblématique de Kyoto, Kiyomizu-dera. Également armé d'un gantelet Oni, Ganryu jouera un rôle clé dans cette histoire surnaturelle où s'affrontent des guerriers légendaires.

- Dans Onimusha: Way of the Sword, les joueurs affronteront un maître épéiste issu des pages de l'histoire japonaise. La nouvelle bande-annonce montre le héros Miyamoto Musashi affrontant en duel son rival, Sasaki Ganryu, dans le temple emblématique de Kyoto, Kiyomizu-dera. Également armé d'un gantelet Oni, Ganryu jouera un rôle clé dans cette histoire surnaturelle où s'affrontent des guerriers légendaires. De nouveaux Genma à combattre - En plus de son rival, Musashi devra affronter des Genma démoniaques, du voleur d'âmes Kubi Akari au déchaîné Daidara, un Genma imposant doté d'une faim insatiable qui le pousse à dévorer tout ce qui se trouve sur son chemin. Dans les images, on peut voir Musashi affronter Daidara et son énorme massue dans un lieu inédit.

- En plus de son rival, Musashi devra affronter des Genma démoniaques, du voleur d'âmes Kubi Akari au déchaîné Daidara, un Genma imposant doté d'une faim insatiable qui le pousse à dévorer tout ce qui se trouve sur son chemin. Dans les images, on peut voir Musashi affronter Daidara et son énorme massue dans un lieu inédit. Une nouveau décor surréaliste - Le nouveau champ de bataille présenté était un décor onirique empli de ruines et de formations rocheuses flottant dans le ciel. Musashi peut également être vu en train d'invoquer de nouveaux chemins qui semblent se matérialiser à partir de rien, offrant ainsi une façon unique d'explorer ce royaume d'un autre monde.

- Le nouveau champ de bataille présenté était un décor onirique empli de ruines et de formations rocheuses flottant dans le ciel. Musashi peut également être vu en train d'invoquer de nouveaux chemins qui semblent se matérialiser à partir de rien, offrant ainsi une façon unique d'explorer ce royaume d'un autre monde. Une tranche de combat - Tout au long de ses affrontements, Musashi transperce ses ennemis à l'aide d'une variété de techniques exaltantes, comme les puissantes manœuvres « Issen », qui déclenchent des coups critiques dévastateurs juste avant que les ennemis n'attaquent. Une nouvelle arme ressemblant à des marteaux jumeaux, qui peuvent délivrer des coups écrasants assez puissants pour briser l'air a pu être aperçue dans la vidéo.

- Tout au long de ses affrontements, Musashi transperce ses ennemis à l'aide d'une variété de techniques exaltantes, comme les puissantes manœuvres « Issen », qui déclenchent des coups critiques dévastateurs juste avant que les ennemis n'attaquent. Une nouvelle arme ressemblant à des marteaux jumeaux, qui peuvent délivrer des coups écrasants assez puissants pour briser l'air a pu être aperçue dans la vidéo. Une figure mystérieuse - Les derniers instants de la bande-annonce ont également laissé entrevoir une femme énigmatique qui semble émerger de la lueur du gantelet Oni de Musashi.

Bande-annonce en japonais

Toujours pas de date de sortie pour Onimusha: Way of the Sword, qui est simplement attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), sera intégralement doublé en français et devrait proposer une vingtaine d'heures de jeu.

Pour rappel, Onimusha 2: Samurai's Destiny (lire le test) est paru plus tôt cette année, de quoi faire patienter. Le pack réunissant les deux premiers jeux remastérisés est vendu 35,09 € chez Gamesplanet en ce moment.