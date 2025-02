Onimusha: Way of the Sword, les développeurs prennent la parole afin d'expliquer leur vision tranchante pour ce nouvel épisode

Si la promesse d'avoir des nouvelles d'Onimusha: Way of the Sword a bien été tenue lors de la diffusion du Capcom Spotlight de ce mardi, c'est plutôt l'annonce d'un remaster d'Onimusha 2: Samurai's Destiny qui est à retenir. Pour autant, nous avons tout de même eu droit à quelques bribes d'informations concernant ce futur titre attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Après avoir rediffusé le teaser des Game Awards, deux membres de l'équipe ont ainsi pris la parole, à revoir dans la vidéo ci-dessous.

Concrètement, le producteur Akihito Kadowaki et le directeur Satoru Nihei ont expliqué que ce jeu utilisera les dernières technologies de Capcom pour nous transporter à Kyoto durant la période Edo, dans une aventure basée sur trois piliers principaux. Premièrement, cet univers de dark fantasy mettra donc en scène un protagoniste inédit et des ennemis charismatiques. Ensuite, la ville nous permettra de découvrir des histoires aussi inquiétantes que mystérieuses tout en nous faisant visiter des lieux historiques, à l'instar du Kiyomizu-dera d'ores et déjà visible au début du teaser. Des figures connues de l'époque seront par ailleurs présentes, mais évidemment dépeintes de manière fictive. Enfin, le gameplay servira à mettre en scène le jeu de combat au sabre ultime, rien que ça.

Notre samouraï pour le moment non nommé va donc devoir combattre les créatures démoniaques connues sous le nom de Genma et utilisera le Gantelet Oni qu'il portera suite à un coup du sort et l'ayant fait devenir un Onimusha. Cet accessoire sera au cœur de l'action, puisqu'il servira à absorber leurs âmes, permettant par exemple de restaurer notre santé ou exécuter des techniques spéciales. Les affrontements sont décrits comme sanglants et brutaux, avec des démembrements et du sang, les développeurs souhaitant mettre l'accent sur la satisfaction de trancher nos opposants ! Pour autant, leur but n'a pas été de créer un jeu trop difficile, mais de satisfaire les fans d'action.

Tout cela donne déjà envie d'en voir plus et surtout de poser nos mains dessus. Pour patienter d'ici 2026 et l'arrivée de cet Onimusha: Way of the Sword, ou attendre le retour du deuxième épisode, sachez qu'Onimusha: Warlords est actuellement en promotion au prix de 7,75 € chez Gamesplanet.