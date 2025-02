Onimusha: Way of the Sword s'offre comme protagoniste un héros légendaire de l'histoire du Japon sous les traits d'une icône du cinéma

Page 1 : Introduction du personnage jouable d'Onimusha: Way of the Sword, Miyamoto Musashi

La semaine dernière, Capcom organisait sa propre présentation sur la Toile au cours de laquelle nous avions eu des nouvelles d'Onimusha: Way of the Sword. Bon, il ne s'agissait que de déclarations du producteur Akihito Kadowaki et du directeur Satoru Nihei, mais il y avait de quoi chauffer les joueurs attendant ce nouvel épisode de la licence. C'est donc avec délectation que nous avons accueilli une nouvelle bande-annonce à l'occasion du State of Play, qui a enfin mis un nom et un visage sur le protagoniste de l'aventure. Dire qu'il est légendaire est un euphémisme !

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Après Samanosuke Akechi basé sur Akechi Hidemitsu, Jūbei Yagyū, Jacques Blanc ayant les traits de Jean Reno et Hideyasu Sōki Yūki, c'est le légendaire Miyamoto Musashi que nous allons incarner ! La tradition va donc perdurer et pour redonner vie à cet homme, ce sont les traits d'une star japonaise mondialement connue pour ses rôles au cinéma au siècle passé qui a été choisie, Toshirō Mifune. Ce double hommage n'est pas anodin, car l'acteur décédé en 1997 a incarné plusieurs fois à l'écran Miyamoto Musashi. Le doublage sera assuré par Kenichiro Thomson en anglais et Yoshimasa Hosoya en japonais (Belial dans l'univers Granblue Fantasy, Sonon Kusakabe dans Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth, Reiji Akaba dans Yu-Gi-Oh! ARC-V ou encore Reiner dans Shingeki no Kyojin). Oui, nous sommes fan du monsieur et il y a de quoi.

Dans Onimusha: Way of the Sword, Miyamoto Musashi sera un jeune samouraï amené à porter un gantelet Oni et devant affronter les Genma à Kyoto, alors qu'il cherchait à prouver que sa maîtrise de la lame est inégalée. L'éditeur indique qu'il s'agit d'un aperçu en cours de développement et pouvant changer, en plus de préciser que les effets de démembrement n'étaient pas systématiquement activés. Pour autant, les phases de gameplay exhibées sont pour le moins intéressantes, puisque nous y voyons la possibilité de saisir le tatami pour s'en servir de protection puis le propulser d'un violent coup de pied, ainsi que l'interaction des ennemis avec l'environnement via les passages où l'un d'eux s'enflamme et un autre envoyé contre le Ikō, avec la veste de kimono restant ensuite sur sa tête, le désorientant.

Onimusha: Way of the Sword se déroule à Kyoto, qui a été corrompue par des nuages malveillants de Miasme convoquant l'enfer dans le monde des vivants et plongeant la capitale du Japon féodal dans le chaos. Équipé d'un gantelet Oni, Musashi se voit conférer des pouvoirs qui dépassent les limites humaines et lui permettent de tuer des monstruosités du monde souterrain, notamment la hache destructrice Byakue, dont le pouvoir augmente lorsqu'elle s'imbibe de son propre sang.

Bande-annonce en japonais

Onimusha: Way of the Sword est pour rappel attendu en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Inutile de dire qu'il va falloir se montrer patient. Des visuels sont disponibles en page suivante et Onimusha: Warlords est actuellement vendu 15,99 € chez Gamesplanet.