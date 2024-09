PlayStation 30th Anniversary Collection : la fête est déjà gâchée...

Sony ne tire que très rarement des leçons du passé (ex: les supports de stockage propriétaires etc). Sur la PS4 20th Anniversary, ils avaient organisé une vente chez Colette... puis ont annulé. Les joueurs ont pu aller se faire voir. Par contre les scalpers se sont mis bien.



On aurait pu espérer mieux 10 ans plus tard. Mais non. RDV dans 10 ans pour encore un nouvel évènement "for the payers".



Bref, ils devraient faire comme Nintendo et faire des éditions spéciales vendues durant une durée limitée (ex: Switch Zelda TOTK). Les fans qui en veulent une ont l'occasion d'en acheter une au prix "normal" (mais quand même en allant un peu se faire voir, cf l'absence du jeu avec la console); Nintendo s'en met plein les poches; finalement tout le monde est content, sauf les scalpers.



PS : Mais ce manque de considération pour les joueurs n'est pas nouveau... Pour les PS3 Fat "en rade à tout va", ils n'ont même pas respecté la législation européenne (24mois de garantie) et ont forcé pour rester sur 12 mois (puis 18 car les consoles étaient pourries, question fiabilité).



PS2 (dernière génération avant l'irespect? XD) : même pour les équipes PlayStation ça doit être décevant... finalement ils bossent sur une collection dont personne ne profite et qui rapporte pas grand chose à la maison, par rapport au potentiel.