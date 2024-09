PlayStation 5 Pro : la console surpuissante de Sony officialisée et datée, avec un prix astronomique et un défaut de taille...

Drôle de génération que celle de la PS5, une console dont le tarif a augmenté au lieu de diminuer comme c'était toujours le cas précédemment, et même plus d'une fois au Japon avec la récente hausse, sans parler des accessoires comme la DualSense. Après des débuts marqués sous le signe de la pénurie, nous avons eu droit l'an dernier au modèle PS5 Slim n'ayant pas spécialement d'avantages en dehors de ses dimensions légèrement diminuées. Avant même son annonce, des rumeurs courraient depuis le printemps 2023 au sujet d'une PS5 Pro, dont les détails techniques ont pas mal fait parler d'eux au fil des mois. Plus récemment, c'est un croquis de son apparence qui a fuité avant que PlayStation ne vienne la teaser officiellement via le logo des 30 ans de la marque. Nous avions donc rendez-vous ce mardi pour une présentation technique de Mark Cerny et c'est sans surprise que cette nouvelle console a été officialisée. Faisons donc le point !

Commençons par LE détail qui va faire fuir plus d'un potentiel acheteur : son prix. La PS5 Pro est affichée à 799,99 € en Europe avec un SSD de 2 To ! Ça fait mal, très mal. De plus, pour ce prix, vous n'aurez même pas de lecteur de disque, qu'il faudra donc acheter séparément. Actuellement, vous pouvez le trouver à 119,99 € sur Amazon, qui est son tarif normal... Pour avoir l'équivalent d'une PS5 actuelle à 549,99 €, il faudra donc débourser en tout la coquette somme de 919,98 €. SIE précise qu'Astro's Playroom est installé d'office comme avec les précédents modèles, à croire que cela changerait quoi que ce soit chez les acheteurs... Et si vous comptez la mettre debout, il va aussi falloir acheter séparément le même socle horrible compatible avec la PS5 Slim, qui coûte de base 29,99 €.

Elle sera évidemment compatible avec tous les accessoires actuels, que ce soit le PlayStation VR 2 qui coûte lui aussi un bras et n'a pas une ludothèque justifiant réellement son achat, le PlayStation Portal, la DualSense Edge, la manette Access, ainsi que les Pulse Elite et Pulse Explore. Son interface sera d'ailleurs la même que la PS5. Ses précommandes débuteront à partir du jeudi 26 septembre et sa date de sortie est fixée au jeudi 7 novembre dans le monde entier.

Vous trouverez ci-dessous tous les prix à travers le monde. Une petite pensée pour les joueurs japonais...

Récapitulatif des tarifs internationaux PS5 Pro (vendue sans lecteur de disque) : 799,99 € / 699,99 $ / 699,99 £ / 119 980 ¥.

Côté spécificités techniques, cette PS5 Pro sera un monstre reposant sur trois piliers que Mark Cerny a expliqués, permettant de ne pas faire de concession entre des graphismes fidèles et les performances en termes de framerate. Vous pouvez donc oublier les différents modes de rendu !

GPU amélioré disposant de 67 % plus d'unités de calcul que la PS5 et une mémoire 28 % plus rapide. Le gameplay sera ainsi rendu 45 % plus rapidement.

disposant de 67 % plus d'unités de calcul que la PS5 et une mémoire 28 % plus rapide. Le gameplay sera ainsi rendu 45 % plus rapidement. Ray Tracing avancé pour des réflexions et réfractions de la lumière plus dynamiques. Les rayons seront ainsi doublés, voire triplés par rapport à la PS5.

pour des réflexions et réfractions de la lumière plus dynamiques. Les rayons seront ainsi doublés, voire triplés par rapport à la PS5. Upscaling par IA grâce au PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), utilisant une technologie de machine learning pour proposer des images plus claires et riches en détails.

En plus de ça, plus de 8 500 jeux PS4 seront compatibles avec le PS5 Pro Game Boost, qui permettra d'améliorer leurs performances. Certains auront également droit à une meilleure qualité d'images. Quant aux jeux PS5, nous ferons le point dans un autre article.

La console disposera également du Wi-Fi 7 pour les territoires disposant de ce standard, de la compatibilité VRR et d'un support de la 8K pour le jeu.

La PS5 Slim dans sa déclinaison avec lecteur de disques peut de son côté être achetée au prix de 549,99 € à la Fnac et à 549,00 € sur Amazon, ce qui est déjà bien élevé.