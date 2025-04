Forza Horizon 5 : les versions Xbox Series X, PlayStation 5 et PS5 Pro comparées en vidéo

Ce mois d'avril 2025 aura été particulièrement important pour Microsoft, il lance en effet deux gros jeux sur PlayStation 5. Les joueurs préférant la console de Sony ont ainsi pu découvrir le jeu d'aventure Indiana Jones et le Cercle Ancien de MachineGames, puis arrivera la semaine prochaine le jeu de course Forza Horizon 5 de Playground Games. Digital Foundry s'est penché sur ces portages, il a déjà publié une vidéo analysant Indiana Jones et le Cercle Ancien, qu'en est-il de Forza Horizon 5, porté par Panic Button ?

Pour rappel, FH 5 utilise le moteur de jeu ForzaTech, c'est la première fois qu'un jeu avec ce moteur débarque sur une PlayStation. Pourtant, le constat est très similaire à celui fait pour Indiana Jones et le Cercle Ancien et son id Tech 7. Le rendu visuel de Forza Horizon 5 est presque exactement le même sur PlayStation 5 et Xbox Series X, la petite Series S étant évidemment mise de côté pour ce comparatif. Cependant, la PS5 utilise un peu plus de DRS (la Super Résolution Dynamique, rien à voir avec les ailerons mobiles des F1), descendant à 1872p natif lorsque la Xbox Series X reste en 2160p constant en mode Performance. Une différence difficile à voir à l'œil nu et qui ne change en rien l'expérience des joueurs, d'autant que le framerate est stable à 60 fps. Avec le mode Qualité, le jeu tourne en 4K natif à 30 fps, avec davantage d'effets visuels, notamment des textures et une végétation plus détaillés.

Concernant la PS5 Pro, c'est sans doute la meilleure plateforme pour profiter de Forza Horizon 5, en 4K natif et à 60 fps. Sur la console haut de gamme de Sony, le mode Performance affiche une image aussi détaillée que le mode Qualité de la PS5, mais avec un framerate à 60 images par seconde. Mieux encore, en mode Qualité, le titre bénéficie sur ray tracing sur PS5 Pro pendant le gameplay, du moins sur la voiture pilotée par le joueur. Le ray tracing est également présent dans le garage et dans ForzaVista sur PS5 classique. S'il y a bien un point qui a étonné Digital Foundry, c'est la taille du fichier de sauvegarde de FH 5 : 2,15 Go sur PS5, contre 16 Mo sur Xbox Series X. Autre souci, plus gênant cette fois : en activant le mode Photo pendant une course sur PS5 Pro avec le mode Qualité, le jeu plante souvent, espérons que cela soit corrigé avec un patch.

Forza Horizon 5 est donc un excellent portage sur PlayStation 5, mais il a un défaut de taille : contrairement à Indiana Jones et le Cercle Ancien, aucune version physique n'est proposée. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

