Forza Horizon 5 fait un très joli cadeau aux joueurs PS5 et Xbox, voici comment l'obtenir

Vous le savez, Forza Horizon 5 est désormais disponible sur PlayStation 5 depuis le mois dernier. Le jeu de course de Playground Games était évidemment jusqu'ici une exclusivité Xbox et PC, mais Microsoft a décidé de sortir ses jeux first party sur la console de salon de Sony, avec du cross-plateform dans le jeu de course.

Pour fêter ça, les développeurs ont créé une livrée spéciale pour la Lamborghini Revuelto. Un revêtement vert à l'avant et bleu à l'arrière, en référence aux couleurs des Xbox et PlayStation, un joli cadeau pour les fans, qui est totalement gratuit. La voiture est à obtenir en jouant, il suffit de gagner la course Horizon Stadium Circuit, disponible via la récente mise à jour Horizon Realms. Une fois cela fait, il suffit de vous rendre dans votre garage (via une maison ou un avant-poste), de sélectionner « Modèles et peinture », puis « Trouver de nouveaux modèles ». Enfin, vous devez entrer le code de partage 687 884 132 pour trouver et télécharger cette livrée. Playground Games revient sur la conception de cette livrée PlayStation x Xbox pour la Lamborghini Revuelto :

Plus qu'une voiture, c'est un appel à la course côte à côte. Conçue en collaboration avec Lamborghini, la livrée arbore un dégradé saisissant de vert à bleu, à l'image de Forza Horizon 5, où nous pouvons enfin tous conduire ensemble. Connue pour son utilisation audacieuse des couleurs, Lamborghini applique la même philosophie de design audacieuse à cette livrée exclusive. Un vert vif domine l'avant, se fondant progressivement dans un bleu profond qui domine l'arrière. Rendant hommage à la silhouette unique de la Revuelto, la silhouette reprend la ligne centrale emblématique de Lamborghini, avec des contours sculptés et des rayons négatifs fluides qui définissent les supercars de la marque. Le design de Lamborghini met en valeur les détails hexagonaux et les éléments stylistiques en Y, qui perpétuent l'innovation qui a façonné l'identité de Lamborghini depuis des décennies.

Forza Horizon 5 est disponible sur PlayStation 5 uniquement au format numérique, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : un coup de foudre mexicain sur PS5 ?