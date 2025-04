Forza Horizon 5 met le turbo sur PS5 dans sa bande-annonce de lancement

Dès demain, certains joueurs vont pouvoir découvrir Forza Horizon 5 sur PlayStation 5, à condition d'avoir précommandé la Premium Edition. Le jeu de course de Playground Games et Microsoft s'invite sur une console concurrente, pour le plus grand plaisir des joueurs qui l'ont déjà précommandé en masse. En attendant la sortie, place à la bande-annonce de lancement postée sur la chaîne YouTube de PlayStation :

Bon, Forza Horizon 5 aura quatre ans cette année, vous le connaissez sans doute déjà. Le jeu de course en monde ouvert nous emmène au Mexique pour se lancer dans différentes épreuves et explorer la région librement, avec un tas de bolides à piloter, allant de l'hypercar Mercedes-AMG One au 4x4 Ford Bronco. Au total, ce sont plus de 700 véhicules qui sont disponibles dans FH5 ! La vidéo nous invite à « rejoindre des millions de joueurs » et, selon le Temple de la renommée, le jeu compte déjà 45 millions de pilotes virtuels sur PC et Xbox (merci le Game Pass).

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 29 avril 2025 sur PlayStation 5. Contrairement à Indiana Jones et le Cercle Ancien, aucune version physique n'est prévue, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

