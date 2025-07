Forza Horizon 5 : un énorme succès sur PS5 ? Un développeur dévoile un chiffre de ventes

Des jeux Xbox portés sur PS5 avec succès





Tout le monde le sait, Xbox publie désormais ses jeux sur PlayStation 5, même de gros AAA développés en interne. Et les joueurs PS5 en raffolent ! Sea of Thieves s'était hissé en tête des précommandes sur le PlayStation Store avant sa sortie en mars 2024, Forza Horizon 5 et Indiana Jones et le Cercle Ancien avaient fait de même plus tôt cette année. Malheureusement, Microsoft ne dévoile quasiment jamais les chiffres de ventes de ses jeux, encore moins sur PS5.

Combien de ventes pour Forza Horizon 5 sur PS5 ?





Cependant, un ancien développeur licencié de chez Turn 10 Studios ces derniers jours a mis à jour son profil LinkedIn pour dévoiler une information particulièrement intéressante. Selon l'ex-game et level designer Harrison B., qui a participé au portage du jeu de Playground Games, Forza Horizon 5 se serait vendu à plus de deux millions d'exemplaires sur PlayStation 5, en un mois seulement. L'information a rapidement fait le tour de la Toile, Harrison a depuis modifié son profil, mais, selon Insider Gaming, voici la mention complète de son C.V. :

Création de fonctionnalités multiplateformes permettant à Forza Horizon 5 de se vendre à deux millions d'exemplaires en un mois sur PS5 uniquement.

2 millions de ventes contre 45 millions de joueurs





Un chiffre qui peut paraître ridicule à côté des 45 millions de joueurs de Forza Horizon 5 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, mais le jeu de course de Playground Games est disponible dans le Game Pass sur ces plateformes. Autant dire que de nombreux joueurs l'ont seulement lancé une fois, juste pour l'essayer. Sur PS5, il faut obligatoirement passer à la caisse et débourser 69,99 €, le jeu de course n'est disponible qu'en version numérique. Des cartes prépayées PS Store sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : un coup de foudre mexicain sur PS5 ?