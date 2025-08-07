RedOctane Games : les créateurs de Guitar Hero sont de retour et teasent un nouveau jeu de rythme

Guitar Hero est mort (chez Activision)





Même si tout le monde associe la franchise Guitar Hero à Activision, c'est bien RedOctane Games qui a édité les premiers jeux de la franchise de Harmonix, avant d'être racheté par Activision. La saga Guitar Hero a disparu depuis un moment déjà, Activision a récemment enragé les fans en teasant Guitar Hero Mobile, qui n'est qu'un faux jeu. Mais voilà que le premier éditeur renaît de ses cendres.

RedOctane Games revient avec un nouveau jeu de rythme





Eh oui, RedOctane Games fait son grand retour ! Le studio est dirigé par Simon Ebejer, qui a été directeur de production sur plusieurs Guitar Hero développés chez Neversoft, avant de passer chez Vicarious Visions et Blizzard. Le studio comprend également d'anciens développeurs de Guitar Hero et DJ Hero, mais également de nouveaux talents spécialisés dans les jeux de rythme. Nous apprenons ainsi que certains développeurs de YARG (Yet Another Rhythm Game, un clone open source de Guitar Hero) ont rejoint RedOctane Games pour travailler sur leur nouveau projet.

Les créateurs de Guitar Hero seront présents





Mieux encore, les frères Kai et Charles Huang seront consultants pour RedOctane Games. Il s'agit tout simplement des créateurs du studio original et de la franchise Guitar Hero. RedOctane Games est chapeauté par Freemode, label de Middle-earth Enterprises & Friends (Embracer) consacré aux studios indépendants.

Quand sera dévoilé le premier jeu de RedOctane Games ?





Pour l'instant, il faut se contenter de l'annoncer de l'ouverture du studio, mais RedOctane Games dévoilera son premier jeu de rythme d'ici la fin de l'année 2025.

