Guitar Hero fait son retour de la pire des manières alors que de nouvelles guitares très classes sont annoncées

Franchise culte des années 2000, Guitar Hero est aujourd'hui oubliée. Cependant, les fans arrivent encore à s'amuser sur les vieux opus, malgré des accessoires vieillissants et pas toujours compatibles avec les machines modernes. Hyperkin a récemment lancé une guitare pour Rock Band et Guitar Hero sur Wii, mais c'est CRKD qui fait parler de lui avec des modèles bien plus intéressants.

CRKD s'est associé avec Gibson, célèbre fabriquant de vraies guitares, pour créer des Les Paul Black Tribal Encore et Blueberry Burst Pro Editions. Cette dernière dispose notamment d'un système de frettes avancé avec des touches mécaniques pour davantage de précision, tandis que la barre faisant office de médiator bénéficie d'un Hall Effect, de retours haptiques et d'une sensibilité personnalisable. Les Les Paul Encore et Pro sont compatibles avec les Guitar Hero, les Rock Band, Fortnite Festival, YARG ou encore Clone Hero sur PC, Switch, PS3, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur iOS, Android (selon les modèles). Comptez au moins 129,99 € pour l'édition Encore et 149,99 € pour la Pro.

Hasard du calendrier ou pas, Activision a dévoilé un nouvel opus de Guitar Hero... pour iOS et Android. C'est sur Instagram que l'éditeur a annoncé Guitar Hero Mobile, avec simplement le commentaire « Jouez à votre façon — Guitar Hero devient mobile ». Bon, les fans auraient préféré un vrai opus sur consoles avec une guitare, plutôt qu'un jeu mobile qui utilisera sans aucun doute les contrôles tactiles de l'écran (rien ne dit que les CRKD x Gibson seront compatibles), mais c'est surtout le visuel qui agace les joueurs : Activision partage une image clairement générée par une intelligence artificielle, avec un groupe uniquement composé de guitaristes, des enceintes qui ne ressemblent à rien, un public assis sagement et une barre de rythme qui affiche deux fois la même couleur, sans parler des ronds difformes. Pour rappel, l'éditeur a déjà été obligé d'admettre avoir utilisé une IA générative dans Call of Duty: Black Ops 6.

