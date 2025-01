Une guitare pour Guitar Hero et Rock Band sur Wii en 2025, vraiment ?

Après Atari qui dévoile une nouvelle console portable, voilà un autre nom qui semblait bien improbable à entendre en 2025 : la Wii. Oui, la console de Nintendo, vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, fait encore parler d'elle près de 12 ans après la fin de sa production. Et c'est encore grâce à Hyperkin, qui a déjà dévoilé un ersatz de DualSense pour Xbox cette semaine.

Voici donc l'Hyper Strummer, qui est une guitare pour Wii, compatible avec les Guitar Hero et les Rock Band (sauf le premier). Comme à l'époque, elle permet de glisser une Wiimote dans le corps de l'accessoire et de profiter de ces excellents jeux de rythme, reste à savoir s'il y a encore des joueurs de Guitar Hero 3: Legends of Rock, Aerosmith, World Tour, Metallica, 5 et Warriors of Rock ou Rock Band 2, 3, The Beatles et Green Day avec une Wii qui seraient intéressés par ce produit. En tout cas, les précommandes sont déjà lancées sur Amazon.com, contre 76,99 $.

Plusieurs internautes accusent cependant Hyperkin d'avoir simplement ressorti sa vieille Xtreme 2 Guitar avec un nouveau packaging. Le constructeur se défend en avouant qu'il s'agit de la même forme de guitare que celle lancée en 2009, mais avec des composants internes de 2024. Et surtout, l'idée était de proposer un périphérique répondant à la demande des fans qui voulaient une guitare pour jouer en rétrogaming sans avoir à débourser plus de 100 $ dans des modèles d'occasion. Hyperkin est pour rappel spécialisé dans les manettes rétro, l'Hyper Strummer reste un produit logique dans sa gamme.

Vous pouvez retrouver d'autres modèles de guitares pour Guitar Hero, voire des bundles, sur Amazon, Cdiscount et Fnac.