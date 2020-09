TEST de la TV OLED LG 48CX6LB : le petit écran aux grandes ambitions

Basique, vous dites ?





Pour certains d’entre nous, la télé ne sert pas à découvrir les dernières séries sur Netflix ou à regarder le journal de 20h00. LG a pensé à ces personnes pour qui l’idée d’une télévision dédiée aux jeux vidéo relève du génie. Sa TV OLED LG 48CX6LB pourrait d’ailleurs être une révélation pour nombre d’entre nous, les plus riches évidemment. Forcément, lorsqu’un écran cumule qualité d’affichage et une réactivité exemplaire, il se mérite.

Contempler la télévision de LG, c’est saisir toutes les nuances de colorimétrie, y compris pour ce qui est des images les plus sombres.

Mais commençons par le commencement. Du haut de ces 48 pouces, le LG 48CX6LB est le plus petit et pas forcément le plus impressionnant de sa gamme. Un détail qu’il ne tardera pas à faire oublier. C’est aussi un écran assez discret. Il n’y a absolument rien d’ostentatoire dans le look de la télévision, même pas un simple logo qui traine à l’avant ou à l’arrière de l’appareil. Ah si, il y a bien la mention LG OLED en tout petit sur l’appui avant, mais rien de plus. La sobriété passe presque pour de l’austérité dans ce cas précis, mais le look général du LG 48CX 6LB le met toutefois à son avantage. À sa décharge, il n’y a guère de place à l’avant de la télévision étant donné que la fameuse dalle OLED prend la quasi-intégralité de la place. Pas très pratique pour l’installation, mais si vous concédez quelques traces de doigts maladroites, cela ne devrait pas trop poser de problèmes. Du reste, la base de l’appareil est très peu visible. L’écran semble avoir été étudié pour laisser son propriétaire admirer uniquement la vue.

Fiche technique Nom LG 48CX6LB Prix 1 799 € Taille de l'écran en pouces (cm) 48'' (121 cm) Résolution 3840 x 2160 (4K UHD) Taux de rafraichissement 100 Hz Technologie écran OLED HDR Compatibilité HDR10

Compatibilité HDR HLG

Compatibilité HDR Dolby Vision IQ

HGIG

G-Sync / FreeSync

Upscaller HDR

Dynamic Tone Mapping Entrées HDMI (Arrière/Côté) 1 (arrière) / 3 (côté)

4 HDMI 2.1 Port USB (Arrière/Côté) 2 (arrière) / 1 (côté) Sortie audio numérique optique Oui Sortie casque / Jack 3,5 mm Oui Wifi (type) Oui (802.11ac) Bluetooth Oui (V5.0) Smart TV Oui Fonctionnalités Navigateur internet

360 VR

Quick Access (Raccourci télécommande)

Music Player

Mode Galerie

Application Smartphone

LG Channels

Sport Alert

LG Content Store (catalogue d'applications)

Multi-view (PAP)

Reconnaissance langage naturel

Fonction télécommande Universelle

Un simple regard à l’arrière nous raconte une histoire assez semblable. L’écran fait dans la simplicité même. Le câble d’alimentation à gauche, les connecteurs à droite et... c’est tout. Le range-câbles qui se trouve entre les deux au niveau de la base est la petite touche de coquetterie que nous apprécions, mais qui n’est pas une nouveauté pour les téléviseurs LG. Pour ce qui est des connecteurs, rien d’extravagant là non plus. Il faut compter quatre ports HDMI, un Ethernet, trois USB, un connecteur d’antenne, un pour le satellite, un port PCMCIA, une sortie casque et une pour l'audio optique, sans oublier la possibilité de connecter le LG 48CX6LB en Wi-Fi et en Bluetooth. Cette télévision ne fait visiblement pas dans l’excès, mais a bien tout ce qu’il faut là où il faut.

Ce petit tour de la télévision ne serait pas complet sans un détour par la télécommande. Son nom, Magic Remote, en dit long sur ses prétentions. Pourtant nous sommes face à un contrôleur relativement normal. Celui-ci embarque toutes les fonctionnalités modernes, y compris des touches dédiées à Netflix et Prime Video. Il est également possible de se servir du micro pour utiliser la reconnaissance vocale ou d’utiliser la molette qui se trouve au centre de la télécommande. Ce petit accessoire, plutôt astucieux il faut le reconnaître, est probablement ce que vous trouverez de plus exotique dans la Magic Remote. Notons avant de passer à autre chose que son utilisation était relativement agréable dû à son faible poids et sa taille compacte.

OLED it be





Une fois allumé, c’est le festival. LG nous régale avec un téléviseur quasiment irréprochable en ce qui concerne la qualité de son image. Forcément, nous disons merci à la technologie OLED pour les avantages qu’elle offre. Outre la finesse de l’écran (du moins dans la partie supérieure qui n’est pas encombrée par l’électronique), le LG 48CX6LB bénéficie d’un taux de contraste optimal et d’un noir quasi absolu. L’angle de vision est également excellent comme le veut la tradition et il n’y a pas non plus d’effet de clouding. Le plus fort dans le cas de l’écran de LG c’est qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur le reste. Tout semble parfait, à commencer par le respect des couleurs qui semble impeccable. Un sentiment renforcé en utilisant le mode Filmmaker qui restitue parfaitement la chromatique. La luminosité de la dalle est quant à elle tout aussi irréprochable, contempler la télévision de LG, c’est saisir toutes les nuances de colorimétrie, y compris pour ce qui est des images les plus sombres. À ce propos, le mode Dolby Vision IQ s’assurera que la luminosité soit toujours à son avantage. Il utilise pour cela un capteur qui détecte la luminosité ambiante et adapte celle du téléviseur en fonction, l’idée n’est pas spécifique à LG, mais une fois encore tous ces petits ajouts participent à faire du LG 48CX6LB un écran premium.

Nous disons merci à la technologie OLED pour les avantages qu’elle offre.

Cela dit, si vous vous intéressez au LG 48CX6LB en tant que support pour vos consoles, la partie qui vous intéresse le plus est certainement sa réactivité. Encore un domaine dans lequel nous pouvons remercier la technologie OLED qui assure de base un temps de rémanence très bas et surtout un affichage exemplaire. Il n’y a tout simplement aucun décalage ressenti entre les manipulations du contrôleur et ce qui s’affiche à l’écran. Pas de contrepartie à ces prouesses techniques qui devrait faire rêver un ou deux adeptes de FPS. La seule difficulté reste évidemment le prix de l’engin. Notons au passage la présence d’un Auto Low Latency Mode. Ce dernier permet de neutraliser les traitements d’image ce qui concrètement donne un temps de réponse encore plus bas qu’à l’accoutumée. La présence d’un tel mode est évidemment une bonne chose même si concrètement il n’ajoute presque rien, le temps de réponse étant déjà très bas initialement.

Il est toutefois important de noter que ce mode n’est compatible qu’avec les consoles qui le sont, c’est-à-dire les Xbox One S et Xbox One X à l’heure actuelle. Les plateformes next-gen devraient pour leur part supporter l’Auto Low Latency Mode. Dans la liste des autres commodités, nous retrouvons également le VRR qui assure au LG 48CX6LB de ne pas être victime de tearing. Dans le même genre, l’écran s’avère compatible avec la technologie G-Sync de NVIDIA, idéal donc si vous couplez la télévision de LG avec un ordinateur.

Du côté de l’audio, très peu de choses sont à signaler. Les enceintes et les caissons de basses font bien leur affaire. Le son est net, sans défaut et avec des basses qui portent bien. Mieux que cela, le système audio du LG 48CX6LB est complet et ne souffre d’aucune lacune ainsi que d’une bonne spatialisation. Une fois encore, les joueurs y trouveront parfaitement leur compte.

Simple à l’intérieur, comme à l’extérieur





Un dernier point reste à évoquer et concerne plutôt les utilisateurs traditionnels pour le coup : l’interface de l’écran. LG nous sert une nouvelle fois quelque chose de relativement simple. Ce standard très épuré est une chance pour prendre en main rapidement le téléviseur. Comme sur la télécommande, tout ce qui est important est à portée, en particulier les services de streaming. Pour ce qui est des menus, rien de spécial non plus si ce n’est que tout est relativement condensé et modifiable. À aucun moment cependant l’utilisateur ne perd en possibilité de modification. Quelques fonctionnalités viennent égayer tout cela. Il est par exemple possible d’utiliser LG ThinQ pour contrôler votre téléviseur via l’assistant Alexa d’Amazon. Pour les sportifs, la fonction Sports Alert vous permet de recevoir des notifications en fonction de vos critères.

Nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas de réel défaut à cette TV OLED LG 48CX6LB. Le prix en sera certainement un aux yeux de certains, mais il faut reconnaître que l’écran de LG est un écran haut de gamme qui se respecte. Son écran OLED, ses performances et ses nombreuses options bien sympas en font le compagnon idéal pour jouer comme un fou et un partenaire de prédilection pour se détendre devant une bonne série. Que pouvons-nous dire, sinon que le LG 48CX6LB manque franchement de personnalité autant dans son design que dans ses menus. Le reproche est petit, mais il fallait bien cela pour contrebalancer autant de points positifs.

Les plus Audio impeccable

Colorimétrie bonne

Réactivité parfaite pour les jeux vidéo

La technologie OLED à son meilleur

Compatibilité G-Sync pour les joueurs PC Les moins Très sobre dans son interface

Encore plus sobre dans son design