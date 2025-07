The Last of Us : un gros changement pour la série HBO, les fans s'inquiètent

Les spectateurs qui ont apprécié la Saison 1 de The Last of Us ont pu découvrir de nouveaux épisodes sur HBO Max il y a quelques semaines, la Saison 2 est désormais terminée et il faudra patienter encore un bon moment avant de connaître la suite des évènements. La Saison 3 devrait se concentrer sur le personnage d'Abby, ce qui n'étonnera pas les joueurs de The Last of Us Part II, mais voilà qu'une grosse annonce vient de tomber.

Neil Druckmann lâche la série The Last of Us sur HBO





Si The Last of Us est aussi apprécié, c'est parce que la série est conçue par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, qui n'est autre que le réalisateur des jeux vidéo The Last of Us. Autant dire qu'avoir le créateur du jeu pour diriger son adaptation en série live action, c'est quand même un gage de qualité pour les fans, mais Neil Druckmann va abandonner son poste de showrunner sur la série The Last of Us.

Dans un communiqué publié sur le compte X/Twitter du studio Naughty Dog, Neil Druckmann annonce qu'il a pris « la décision difficile de s'écarter de (son) implication créative dans The Last of Us sur HBO ». Le concepteur veut désormais se concentrer sur l'écriture et la réalisation de son prochain jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, tout en assurant ses responsabilités en tant que directeur du studio et directeur créatif chez Naughty Dog.

Qui va concevoir la Saison 3 de The Last of Us ?





En toute logique, Craig Mazin devrait reprendre son rôle de showrunner pour la Saison 3 de The Last of Us, il envisageait déjà de faire au moins une Saison 4 pour conclure l'histoire. Mais sans Neil Druckmann, les joueurs craignent que la série s'éloigne trop des jeux vidéo, il faudra faire confiance à Craig Mazin et surtout attendre de découvrir ces épisodes pour le savoir.

Neil Druckmann va être bien occupé chez Naughty Dog





De son côté, Neil Druckmann va pouvoir se focaliser sur Intergalactic: The Heretic Prophet, un jeu d'action solo qui nous emmènera sur une planète inconnue. Le concepteur expliquait récemment travailler avec deux autres réalisateurs sur le jeu, mais surtout, il dévoilait qu'« il y a un autre jeu en cours de développement » chez Naughty Dog. Autant dire que Neil Druckmann va être pas mal occupé ces prochaines années, Intergalactic: The Heretic Prophet pourrait ne pas sortir avant 2027, exclusivement sur PS5 (pour le moment).

