The Last of Us : deux images pour la saison 2, du gros fan service

La première saison de la série live action de The Last of Us sur HBO a mis tout le monde d'accord. L'adaptation des jeux vidéo de Naughty Dog est excellente, voire un peu trop fidèle au produit de base, mais les joueurs comme les néophytes ont adoré suivre les aventures de Joel et Ellie.

Les deux survivants seront évidemment de retour dans une saison 2, qui a pris du retard à cause de Pedro Pascal, mais qui devrait être diffusée l'année prochaine sur Max, la plateforme de SVoD de Warner Bros. Discovery. Pour nous faire patienter, nous avons droit à deux nouvelles images. Malheureusement, il faudra attendre pour découvrir Kaitlyn Dever en Abby, ce sont Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) qui sont à l'honneur. La première capture avec Joel semble tout droit tirée de la scène de la fête à Jackson, moment clé pour découvrir toute la subtilité de la relation entre les deux personnages. Quant à la capture avec Ellie, son regard froid et vengeur va rappeler des souvenirs aux joueurs qui connaissent The Last of Us Part II.

Espérons quand même qu'une image avec Abby, voire une vraie bande-annonce, arrive prochainement. La saison 2 de The Last of Us est prévue pour 2025, d'ici là, vous pouvez retrouver la première saison en édition limitée Blu-ray 4K avec un steelbook à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

