The Last of Us : une actrice déjà proche de Naughty Dog castée dans le rôle d'Abby

Même s'il a annulé The Last of Us Online le mois dernier, Naughty Dog n'en a clairement pas terminé avec sa licence, loin de là. Déjà, nous allons très prochainement retrouver le deuxième volet dans une version remastérisée à destination de la PS5 baptisée sobrement The Last of Us Part II Remastered et qui bénéficiera d'un mode inédit Sans Retour. De l'autre, c'est justement la transposition du récit de cette suite en live-action qui nous intéresse à présent. La saison 2 de la série The Last of Us de HBO n'est pas attendue avant 2025, mais à l'approche du début de son tournage, du moins si Pedro Pascal ne le retarde pas à nouveau suite à sa chute, le casting continue de s'étoffer.

Nous savions déjà que la détestée Abby sera présente, mais nous ignorions jusqu'à présent qui serait son interprète à l'écran. Eh bien, Max vient d'annoncer qu'il s'agira de Kaitlyn Dever. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'elle a déjà un passif avec Naughty Dog puisqu'elle incarnait Cassie Drake à la fin d'Uncharted 4, aussi bien vocalement que pour la motion capture.

Le choix de la caster en Abyy risque de faire débat, car elle ne mesure que 1,57 m, sans parler du fait qu'elle devra prendre en muscle pour ressembler un minimum à son homologue numérique, qui est une sacrée machine en termes de physique.

Quoi qu'il en soit, il faudra patienter un bon moment avant de découvrir le résultat. The Last of Us Part II Remastered est de son côté disponible en précommande au prix de 44,99 € sur Amazon et à la Fnac, avec chez ce dernier 5 € offert sur votre compte fidélité.