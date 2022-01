The Last of Us : une jeune actrice d'Euphoria pour incarner Riley dans la série de HBO

C'est en fin d'année que nous devrions découvrir la série The Last of Us sur HBO, qui reprendra le scénario du premier jeu de la franchise de Naughty Dog. Pedro Pascal et Bella Ramsey incarneront Joel et Ellie, mais les fans retrouveront également d'autres personnages du jeu, le casting continue d'ailleurs encore d'être introduit.

Nous avons notamment appris que Nick Offerman campera Bill aux côtés de Murray Bartlett (Frank), et plus récemment, Deadline dévoile l'identité de l'actrice qui incarnera Riley. C'est la jeune Storm Reid qui jouera donc l'amie d'Ellie dans la série HBO, l'actrice qui s'est fait remarquer dans Twelve Years a Slave puis Un raccourci dans le temps était récemment à l'affiche d'Invisible Man et The Suicide Squad au grand écran, et surtout dans Euphoria, série à succès avec Zendaya produite par HBO, justement.

Craig Mazin, scénariste de la série The Last of Us, n'a pas manqué de saluer l'arrivée de Storm Reid dans l'aventure. Mais encore une fois, aucune date de sortie pour la série sur HBO, il faudra patienter encore quelques mois. Vous pouvez retrouver The Last of Us Part II à 34,88 € sur Amazon.