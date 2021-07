The Last of Us : une jeune actrice pour incarner la fille de Joel dans la série HBO

Entre Pedro Pascal et Bella Ramsey en Joel et Ellie, Gabriel Luna en Tommy Miller et le retour de Merle Dandridge en Marlene, qu'elle incarnait déjà dans le jeu vidéo, nous commençons déjà un peu à connaître le casting de la série The Last of Us. Un nom de plus vient cependant de rejoindre la petite bande.



Il s'agit de la jeune Nico Parker, 16 ans, déjà aperçue dans Dumbo et The Third Day. Et nous savons déjà que la fille de Thandiwe Newton dans la vraie vie jouera Sarah Miller à l'écran, la fille de Joel... Connaissant son triste sort révélé dès les premières minutes de The Last of Us et au cœur de l'intrigue, faut-il comprendre qu'elle n'aura que très peu de temps à l'écran ? Qu'il y aura des flashbacks pour nous faire davantage découvrir sa relation avec son père ? Ou que le scénario sera modifié pour lui laisser un peu plus de place ? Affaire à suivre.

