The Last of Us : les acteurs qui joueront Joel et Ellie dans la série HBO officialisés, les fans de Game of Thrones vont apprécier !

Source: THR et Deadline via Pedro Pascal

Depuis que nous savons que The Last of Us aura droit à sa série HBO, nous avons pu apprendre que Craig Mazin (Chernobyl) serait scénariste sur le projet, et que Kantemir Balagov réaliserait le premier épisode au moins. Mais une question brûlait les lèvres des fans : qui incarnera Joel et Ellie dans cette adaptation en live-action ? Fini les théories, le duo de comédiens principaux vient d'être officialisé ! Vous êtes prêts ?

Du côté du héros masculin Joel Miller, ce sera nul autre que Pedro Pascal qui donnera de sa personne. Découvert par le grand public pour son rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones, l'acteur chilien a depuis été aperçu en tant que Javier Peña dans Narcos, Maxwell Lord dans Wonder Woman 1984 et surtout The Mandalorian dans la série éponyme.

Et pour ce qui est d'Ellie, elle sera également campée par une actrice rendue célèbre par un personnage de Game of Thrones : Bella Ramsey, qui jouait Lyanna Mormont. Depuis vue en Angelica dans la À la croisée des mondes, elle complètera le binôme de l'ambitieux projet co-produit par Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog. Pour le reste du casting, il faudra patienter.

Satisfaits dans ce casting ? Dans tous les cas, sauf retournement de situation, il faudra faire avec, et attendre la sortie de la série The Last of Us à une date indéterminée pour se faire un premier avis. En attendant, The Last of Us Part II est disponible à partir de 42,00 € sur Amazon.fr.