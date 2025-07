The Last of Us Saison 3 : une sortie en 2026 ? HBO répond

Après la Saison 2 de TLOU, bientôt la Saison 3 ?





En avril dernier, les abonnés de HBO Max ont pu découvrir la Saison 2 de The Last of Us, basé sur le second jeu de la franchise de Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment. L'histoire est loin d'être terminée et une Saison 3 est déjà attendue, elle se concentrera sur le personnage d'Abby, incarnée par Kaitlyn Dever sur le petit écran.

Une Saison 3 sans Neil Druckmann





Tout récemment, nous avons appris que Neil Druckmann a abandonné son poste de showrunner sur la série de HBO, laissant les rênes à Craig Mazin (Chernobyl). Neil Druckmann va se concentrer sur son travail chez Naughty Dog, studio qu'il dirige et où il réalise actuellement son prochain jeu, Intergalactic: The Herectic Prophe . Un titre qui ne devrait pas arriver avant 2027.

HBO Max cartonne déjà aux Emmy Awards 2025





Craig Mazin est donc désormais seul à la barre pour concevoir la Saison 3 de The Last of Us pour HBO Max, mais il a l'entière confiance du président-directeur général du contenu. Casey Bloys s'est récemment entretenu avec Variety pour évoquer les séries de HBO Max, qui cumulent 142 nominations aux Emmy Awards 2025, notamment grâce à The Penguin, The White Lotus, Hacks, The Pitt et bien sûr The Last of Us.

Quand sortira la Saison 3 de The Last of Us sur HBO Max ?





Dans cet entretien, Casey Bloys évoque le départ de Neil Druckmann, mais aussi la Saison 3. Les fans attendent avec impatience de nouveaux épisodes pour découvrir la suite de l'histoire, mais comme il fallait s'en douter, il faudra encore attendre un long moment avant la diffusion :

La série est bien prévue pour 2027. Craig réfléchit encore à deux saisons supplémentaires ou à une seule longue saison supplémentaire. La décision n'a pas encore été prise, et je suis Craig sur ce point.

La Saison 3 de The Last of Us devrait donc être diffusée en 2027. Ce n'est pas très étonnant, il s'était déjà écoulé 27 mois entre la Saison 1 et la Saison 2. Et comme l'explique Casey Bloys, il pourrait s'agir de la dernière saison de la série, mais avec davantage d'épisodes. À moins que Craig Mazin ne préfère un format plus classique, avec donc une Saison 4 pour conclure l'histoire, comme il l'avait déjà envisagé avec Neil Druckmann.

Le Blu-ray de la Saison 2 de The Last of Us déjà disponible en précommande





En attendant d'avoir une date de diffusion précise pour la Saison 3, vous pouvez précommander The Last of Us : Saison 2 en Blu-ray 4K UHD avec un steelbook en édition limitée à 49,99 € sur Amazon, Fnac et Leclerc, la sortie est prévue pour le 24 septembre 2025.