The Last of Us : date de sortie pour la Saison 2 et bande-annonce sous tension

Les fans attendent avec impatience la Saison 2 de The Last of Us, une série live action diffusée sur HBO Max et adaptée des jeux vidéo de Naughty Dog. Ces nouveaux épisodes couvriront les évènements du second jeu, The Last of Us Part II, et sont attendus en avril prochain sur la plateforme de SVoD. Nous avons maintenant une date de sortie précise.

La nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus, dévoile que la date de sortie de la Saison 2 de The Last of Us est fixée au 13 avril 2025. La vidéo nous met déjà dans l'ambiance, avec la perpétuelle lutte pour survivre face aux infectés, mais des tensions entre Ellie et Joel sont déjà palpables, faisant suite aux évènements survenus à la fin de la Saison 1. Et, bien sûr, nous retrouvons Abby et sa bande, qui seront centraux dans ces nouveaux épisodes.

Il reste encore un mois à patienter avant la diffusion de la Saison 2 de The Last of Us. En attendant, vous pouvez retrouver la Saison 1 en Blu-ray à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : The Last of Us Part III : Neil Druckmann déçoit les fans avec cette petite déclaration